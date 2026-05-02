Россияне заявили о захвате Мирополя на Сумщине: в ВСУ резко отреагировали

Украинские военные считают, что россияне придумывают "победы" в связи с приближением 9 мая.

ВСУ сделали заявление о продвижении российских войск

Россияне заявили о захвате Мирополья в Сумской области

Такие сообщения не соответствуют действительности

Украинские подразделения контролируют этот район

2 мая в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль села Мирополье в Сумской области, но украинские военные официально опровергли такие сообщения. Соответствующее заявление разместила группировка войск "Курск" в Facebook.

"В очередной раз опровергаем российские фантазии. На этот раз вражеское Минобороны заявило о захвате села Мирополье в Сумской области. Официально заявляем, что это откровенная ложь", — говорится в сообщении. видео дня

В группировке войск отметили, что украинские подразделения контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в этом районе в течение последних нескольких дней.

"Мы снова наблюдаем информационные конвульсии в преддверии очередной "священной даты". Приближается 9 мая. Показательно, что их так называемая "СВО" уже длится дольше, чем та война, победу в которой россияне празднуют. Но ордена и медали нужны ежегодно, поэтому населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях. Подозреваем, что такими темпами к 9 мая российское Минобороны отчитается о захвате всей Сумской области", — добавили в ГВ "Курск".

Сумы

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ заявили, что российские оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с северных окраин Покровска, чтобы дальше продвигаться в направлении населенного пункта Шевченко.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сказал, что российские оккупационные войска утратили возможности продвижения по фронту и больше не имеют значительных успехов.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты усилили штурмы в направлении Константиновки. Враг пытается закрепиться на окраинах города.

Об источнике: Группировка войск "Курск" Группировка войск "Курск" — военное объединение Сил обороны Украины, созданное во время наступательной операции на территории Курской области РФ, начавшейся 6 августа 2024 года, с целью ведения боевых действий и удержания позиций в районе Суджи и других населенных пунктов, отражая штурмы противника и нанося поражение российским силам, несмотря на усиленное давление и попытки россиян создать собственные группировки в регионе.

