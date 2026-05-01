В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Мы уже частично в этом процессе, останется лишь уточнить детали, говорит адвокат.

Возвращение обязательного технического осмотра для легковых автомобилей в Украине может произойти очень быстро, несмотря на то, что необходимо урегулировать законодательство, подготовить станции и инфраструктуру.

Об этом интервью Главреду рассказала адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.

По ее словам, с точки зрения нормативного регулирования мы уже частично в этом процессе, останется лишь уточнить детали.

"На кого распространяются требования, какие будут нарушения и какая ответственность за них. Многое зависит от того, насколько жесткими будут эти требования и насколько тщательно наши партнеры будут контролировать их выполнение", - говорит адвокат.

Она отметила, что касается инфраструктуры — здесь вопрос сложнее.

"Речь идет о самих станциях, их количестве, оснащении, внедрении фото- и видеофиксации, прохождении аккредитации. Все это требует времени. Если система заработает сразу и массово, то есть все одновременно пойдут проходить техосмотр, это может создать нагрузку и затянуть процесс.Как показывает практика в других сферах, например, при введении экзаменов на знание украинского языка, в первые один-два месяца наблюдался наибольший наплыв людей — и те, кто обратился сразу, быстро решили свои вопросы. Далее процесс постепенно стабилизировался", - отметила адвокат.

Воронкова подчеркнула, что здесь многое зависит от того, насколько строгим будет контроль и как быстро станции техосмотра смогут адаптироваться, вопрос остается открытым.

О персоне: Елена Воронкова Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения. Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

