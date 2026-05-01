Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Сергей Кущ
1 мая 2026, 22:43
Мы уже частично в этом процессе, останется лишь уточнить детали, говорит адвокат.
Когда введут обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине
Когда введут обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине

Вы узнаете:

  • Сколько времени займет процедура
  • К чему готовится автомобилистам

Возвращение обязательного технического осмотра для легковых автомобилей в Украине может произойти очень быстро, несмотря на то, что необходимо урегулировать законодательство, подготовить станции и инфраструктуру.

Об этом интервью Главреду рассказала адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.

видео дня

По ее словам, с точки зрения нормативного регулирования мы уже частично в этом процессе, останется лишь уточнить детали.

"На кого распространяются требования, какие будут нарушения и какая ответственность за них. Многое зависит от того, насколько жесткими будут эти требования и насколько тщательно наши партнеры будут контролировать их выполнение", - говорит адвокат.

Она отметила, что касается инфраструктуры — здесь вопрос сложнее.

"Речь идет о самих станциях, их количестве, оснащении, внедрении фото- и видеофиксации, прохождении аккредитации. Все это требует времени. Если система заработает сразу и массово, то есть все одновременно пойдут проходить техосмотр, это может создать нагрузку и затянуть процесс.Как показывает практика в других сферах, например, при введении экзаменов на знание украинского языка, в первые один-два месяца наблюдался наибольший наплыв людей — и те, кто обратился сразу, быстро решили свои вопросы. Далее процесс постепенно стабилизировался", - отметила адвокат.

Воронкова подчеркнула, что здесь многое зависит от того, насколько строгим будет контроль и как быстро станции техосмотра смогут адаптироваться, вопрос остается открытым.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Другие новости для автомобилистов

Как ранее писал Главред, бывает так, что со временем фары автомобиля желтеют. Это не только портит их внешний вид, но и существенно ухудшает видимость на дороге и повышает риск аварий в темное время суток. Однако спешить с заменой не стоит, ведь восстановить фары можно самостоятельно.

Кроме того, водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла. Владельцам автомобилей рассказали, как можно значительно продлить срок службы автомобиля.

Напомним, что правильная дистанция – это фундаментальная основа безопасности на дороге. Ее нужно соблюдать для того, чтобы водитель смог среагировать даже в критических ситуациях. В частности, для этого существует правило трех секунд, о котором мало кто знает.

О персоне: Елена Воронкова

Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения.

Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

техосмотр Елена Воронкова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
22:43Авто
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять