Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причина

Иногда именно три секунды могут спасти жизнь водителя и пассажиров.

Водителям рассказали о правиле трёх секунд

Вы узнаете:

Как работает правило трех секунд

Почему его нужно соблюдать

Правильная дистанция – это фундаментальная основа безопасности на дороге. Ее нужно соблюдать для того, чтобы водитель смог среагировать даже в критической ситуации. В частности, для этого существует правило трех секунд, о котором мало кто знает.

Главред решил разобраться, что известно о правиле трех секунд на дороге.

Что такое правило трех секунд

Эксперты издания SlashGear рассказывают, что правило трех секунд является одним из важнейших принципов безопасного вождения, который часто остается за пределами официальных учебников.

В частности, оно позволяет водителям сохранять безопасную дистанцию, а применение этого метода существенно снижает риск возникновения аварий на скоростных трассах.

Как можно оценить дистанцию между автомобилями

По словам специалистов, соблюдение временного интервала в три секунды считается оптимальным стандартом для движения. Это правило действует по принципу таймеров в играх, где отображается время отрыва от других участников.

В то же время, если состояние дорожного покрытия ухудшается, этот промежуток стоит увеличить до четырех или пяти секунд для дополнительной безопасности.

"Использование секунд вместо метров позволяет точнее оценивать расстояние независимо от скорости автомобиля. На загруженных магистралях такой расчет становится надежным ориентиром для предотвращения столкновений", — говорится в сообщении.

Как правильно рассчитывать дистанцию

Для проверки дистанции необходимо выбрать неподвижный объект на обочине. Когда задний бампер впереди идущего автомобиля проходит этот ориентир, следует начать отсчет до трех. Если передняя часть собственного автомобиля достигает объекта быстрее, чем заканчивается отсчет, дистанция является недостаточной. В таком случае рекомендуется плавно снизить скорость, чтобы увеличить расстояние между транспортными средствами.

Читайте также:

Об источнике: SlashGear SlashGear — это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

