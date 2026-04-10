Как авто проедут перекресток: коварный тест по ПДД, проверяющий внимательность

Вы узнаете:
- Когда автомобили, движущиеся в гору, имеют преимущество
- Кто проедет перекресток последним
Каждый водитель должен в совершенстве знать ПДД, ведь так он защищает не только себя, но и других участников дорожного движения. В частности, чтобы освежить знания, можно проходить специальные тесты, которые помогают сориентироваться даже в сложных ситуациях.
Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге и ответить: как автомобили проедут перекресток?
Варианты ответа:
- Белый и синий автомобили, затем желтый.
- Желтый автомобиль, затем белый с синим.
- Синий автомобиль, желтый, белый.
- Белый автомобиль, желтый, синий.
Объяснение задачи
В этой задаче изображен перекресток, к которому подъехали три автомобиля: синий поворачивает направо, желтый налево, а белый проезжает прямо. Перекресток является нерегулируемым, а также на нем отсутствуют какие-либо знаки приоритета. Кроме того, водитель белого автомобиля движется в гору, что подтверждается дорожным знаком 1.6 "Крутой подъем".
В ПДД есть пункт, который дает преимущество водителям транспортных средств, движущихся в гору. Но этот пункт касается только случаев с встречным разъездом. В данном случае водители должны разъехаться, руководствуясь правилом препятствия справа. И то, что водитель белого автомобиля движется в гору, никакого преимущества в движении ему не дает.
Согласно правилу препятствия справа, первым проедет водитель синего автомобиля. У водителя желтого автомобиля препятствие с правой стороны также отсутствует, но он должен уступить дорогу водителю синего автомобиля, поскольку они движутся по равнозначным дорогам из противоположных направлений, и здесь дорогу должен уступить водитель, поворачивающий налево или разворачивающийся. Итак, вторым проедет водитель желтого автомобиля, а водитель белого, соответственно, проезжает последним. Правильный вариант ответа – 3.
Коварное задание по ПДД для грамотных водителей – видео:
Читайте также:
- Задача по ПДД, которая "сбивает с толку" даже опытных водителей: какой разворот разрешен
- Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла – причина
- Шины прослужат значительно дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа
Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
