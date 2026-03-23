Что означает сигнал регулировщика: тест по ПДД, который под силу не каждому

52% водителей дают неправильный ответ на этот вопрос.

Тест по ПДД с регулировщиком

Задачи по ПДД помогают вспомнить правила и узнать, как правильно действовать в определенных ситуациях. В частности, многие водители забывают, что означают сигналы регулировщика, которого иногда можно встретить на дороге. Но этот тест поможет быстро освежить знания.

Автор канала "За!Правилами" поделился тестом по ПДД с регулировщиком, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге и ответить: в каком направлении на этом перекрестке может продолжить движение водитель желтого автомобиля? Что означает сигнал регулировщика?

Варианты ответа:

Прямо и направо. Только направо. Прямо и налево. Прямо, налево и на разворот. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Объяснение задачи

На изображении можно увидеть перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.

Стоит заметить, что изображенный перекресток является регулируемым, поскольку порядок движения на нем определяется сигналами регулировщика. Также перед перекрестком находится знак 4.5 "Движение прямо или налево". Этот знак позволяет продолжить движение в этих двух указанных направлениях, но также он не запрещает разворот.

Сначала нужно выяснить, куда разрешает продолжить движение регулировщик. Ведь согласно пункту 8.3, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Итак, что означает изображенный сигнал регулировщика? Он стоит с вытянутой вперед правой рукой. В пункте 8.8 ПДД указывается, что при таком сигнале с левой стороны разрешается движение трамвая влево, а нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях. Сбоку от груди всем транспортным средствам можно только направо, а вот со стороны спины и правой стороны движение всех транспортных средств запрещается.

Регулировщик повернут к водителю правым боком, а значит, движение ему запрещено в любом направлении, несмотря на то, что знак разрешает ехать прямо, налево и на разворот.

Правильный вариант ответа – 6.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

