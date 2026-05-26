Защитит от черных пятен: копеечный трюк с молоком заставит розы пышно цвести

Анна Ярославская
26 мая 2026, 03:30
Опасная черная пятнистость роз ослабляет кусты перед летней жарой. Как избавиться от грибка?
Черная пятнистость роз
Черная пятнистость не дает кустам цвести и ослабляет их перед летом / скриншот

Вы узнаете:

  • Какая весенняя болезнь лишает розы энергии и губит листья
  • Почему обычное молоко блокирует размножение спор грибка
  • Как правильно приготовить копеечный раствор для опрыскивания

Весной королевы сада — розы — особенно уязвимы к грибковому заболеванию, которое называется черной пятнистостью, поскольку споры обычно активно размножаются, когда почва нагревается, но остается влажной из-за весенней погоды.

Это заболевание получило свое название от наиболее характерного симптома — больших, неправильной формы, темных пятен на листьях роз, которые в конечном итоге опадают, распространяя инфекцию по саду, пишет Express.

Сама по себе черная пятнистость вряд ли полностью уничтожит розы, но она ослабляет листву, так что растение не может получать достаточно энергии, что делает его значительно более восприимчивым к вредителям и другим болезням.

Черная пятнистость помешает розам правильно цвести, в результате чего растение будет выглядеть бесплодным и безжизненным, а также с большей вероятностью погибнет летом, пытаясь выдержать более теплую погоду.

Лучшее средство от черной пятнистости роз

Садовник и основатель компании In the Wild Garden по имени Джо рассказал о натуральном, но удивительно эффективном способе, который поможет предотвратить появление черной пятнистости на розах или даже помочь вылечить ее. И это — опрыскивание роз молоком.

"Смешайте в пульверизаторе одну часть цельного молока с двумя частями воды. Опрыскайте листья растения этим раствором. Повторяйте эту процедуру каждую неделю", — рассказал Джо.

Этот способ может показаться необычным, но при воздействии солнечного света молоко выделяет соединения, вредные для спор грибов, препятствуя их размножению.

Молоко также образует тонкую пленку на листе, что значительно затрудняет проникновение спор на растение и служит защитным барьером от инфекции.

Применение молока поможет предотвратить появление черной пятнистости весной или замедлить развитие болезни, если она будет обнаружена достаточно рано, что значительно повысит шансы растения на выживание.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Как писал Главред, черная пятнистость может атаковать розы не только весной, но и осенью из-за повышенной влажности и прохладной дождливой погоды.

Ранее эксперты по садоводству рассказали, что положить в яму для посадки роз и как избежать распространенных ошибок, которые мешают растению.

Смотрите видео о том, как правильно подготовить посадочную яму для роз:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

