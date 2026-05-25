У томатов массово опадают цветки: что сделать, чтобы спасти урожай

Если помидоры массово сбрасывают цветки, растениям нужна помощь. Как правильно обработать помидоры для обильного плодоношения.

Чем опрыскать помидоры, чтобы не опадали цветы

Почему у томатов опадают цветки

Как спасти завязь во время жары или похолодания

Из-за неблагоприятной погоды или резких перепадов температур помидоры часто начинают сбрасывать цветки. Вместо того, чтобы формировать большие кисти, растение переходит в режим выживания и оставляет на ветке только один-два плода, а остальные цветы сбрасывает. Это естественный механизм защиты, но он значительно снижает будущий урожай томатов. Что делать с томатами сейчас — расскажет Главред.

Как рассказывают на канале "Наша дача!", решить эту проблему можно с помощью своевременной обработки специальным стимулятором. Автор канала советует использовать препарат Паслиний, который является искусственным заменителем природных веществ растения. Он помогает перенаправить полезные соки непосредственно к цветкам, даже если кусты находятся в стрессовом состоянии из-за холода или жары.

Стрессовые условия заставляют растение бороться за выживание, и оно вместо того, чтобы завязать каждый цветочек на кисти, начинает считать, сколько цветочков сможет завязать... А вот этот препарат воздействует на растение таким образом, что оно вспоминает и направляет к цветочкам необходимое количество для хорошего завязывания, — объясняет автор видео.

Как правильно приготовить раствор для томатов

Для достижения максимального эффекта нужно соблюдать инструкцию и правильную дозировку препарата.

Норма использования составляет 1 мл препарата на 10 литров воды. Поскольку средство концентрированное — флакон содержит 6 мл на 60 литров воды — для небольшого огорода удобно отмерить дозу обычным медицинским шприцем. Например, 0,2 мл препарата на 2 литра воды.

Превышать норму категорически нельзя. Обработку кустов проводят поздно вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.

В отличие от многих других средств, этим препаратом можно опрыскивать все растение полностью, а не только отдельные цветущие кисти. Также его нельзя смешивать с другими препаратами в одном баке.

Как обрабатывать высокорослые томаты

Такие растения формируют много ярусов, поэтому их можно обрабатывать до 4 раз за сезон.

В первый раз кусты опрыскивают в начале цветения первой и второй кисти. После этого делают паузу на 10–12 дней, чтобы томаты успели нарастить новую листву и накопить силы. Когда зацветут третья и четвертая кисти — обработку повторяют по той же схеме.

Сколько раз опрыскивать низкорослые помидоры

Для таких томатов достаточно всего двух обработок.

Первую проводят во время цветения первых кистей, а вторую — через 10 дней, когда появятся следующие цветы. Делать больше опрыскиваний для низкорослых сортов нет смысла.

Когда будет заметен результат

Первые результаты обработки становятся заметны уже через 10 дней — на кустах начинают завязываться все плоды в кисти, а цветки перестают опадать.

Препарат также эффективно работает на сладком перце и баклажанах.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

