Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

Марина Иваненко
23 мая 2026, 19:58
Чеснок, клевер и еще несколько растений способны улучшить состояние яблони без химикатов. Как правильно засеять приствольный круг и избежать главной ошибки.
Что посадить рядом с яблоней?
Что посадить рядом с яблоней?

  • Какие растения стоит посадить под яблоней
  • Как естественным способом защитить дерево от парши

Многие садоводы сталкиваются с тем, что ухоженная яблоня цветет каждый год, но дает низкий урожай или болеет. Главная причина заключается в уходе за приствольным кругом: чистая перекопанная земля или газон под деревом лишают его природных элементов питания. Подробнее расскажет Главред.

На YouTube-канале "Вечный урожай" советуют отказаться от химических препаратов в пользу засева приствольного круга пятью доступными культурами.

На пяти дешевых растениях под яблоней никто никогда не зарабатывал: ни агромагазин, ни производитель удобрений, ни садовый центр. Поэтому о них молчали. Не из злого умысла, просто так сложилось.

Этот подход основан на практике украинского агронома Михаила Хоменко, который в 1960-х годах обнаружил, что яблони, под которыми росли клевер и дикий чеснок, давали втрое больший урожай и не были поражены паршой. На третий год его эксперимента урожайность на опытном участке без применения химикатов оказалась на 42% выше, чем в остальной части сада.

Схема посадки растений-компаньонов

Для создания биологической защиты под деревом высаживают следующие культуры:

Чеснок (на расстоянии 15–20 см от ствола)

Выделяет аллицин, который уничтожает споры парши в почве. Резкий запах также отпугивает муравьев, что останавливает распространение тли.

Лук (между зубчиками чеснока)

Ее сернистые соединения подавляют грибки, вызывающие увядание корней, и отпугивают долгоносиков.

Белый клевер (на расстоянии 25 см от ствола)

Клубневые бактерии на ее корнях фиксируют азот из воздуха, обеспечивая дерево подкормкой на 75–90%. Цветы клевера также привлекают насекомых-опылителей.

Настурция (по внешнему краю круга)

Привлекает тлю больше, чем яблоня, отвлекая вредителя от дерева. Также она привлекает мух-журчалок, которые уничтожают тлю.

Календула (каждые 20–25 см)

Выделяет вещества, уничтожающие микроскопических червей (нематод), которые повреждают корни яблони.

Видео о том, что посадить возле яблони для хорошего урожая, можно посмотреть здесь:

Основная ошибка при посадке

Чаще всего садоводы сеют эти растения далеко от дерева из-за страха конкуренции за влагу, что полностью нивелирует полезный эффект.

Фитонциды чеснока и сернистые соединения лука — это не газ, распространяющийся на метры вокруг. Они действуют в почве в непосредственной близости от корневой зоны яблони... Если чеснок растет в метре от ствола, он защищает свои собственные корни, но не яблоню.

Что любит и чего не любит яблоня
Что любит и чего не любит яблоня

Этапы восстановления дерева

Метод действует постепенно, поскольку восстановление почвенного микробиома требует времени. В первый год видимых изменений нет, но фитонциды в почве уже начинают подавлять грибковые споры. На второй год почва очищается от патогенов, дерево тратит меньше ресурсов на защиту, благодаря чему плоды становятся крупнее, а листья — крепче. На третий год парша исчезает, а яблоня выходит на максимальную урожайность.

На третий год яблоня дает урожай, который она способна дать, когда ей не мешают голодать... Ты возвращаешь ей живую среду, в которой она росла тысячи лет до того, как кто-то придумал газон и лопату.

Полный набор семян для приствольного круга стоит около 100–150 гривен, что значительно дешевле сезонного комплекса химических удобрений и средств защиты.

Об источнике: канал "Вечный урожай"

"Вечный урожай" — это популярный украинский YouTube-канал, специализирующийся на темах садоводства, огородничества и экологического земледелия. Контент канала ориентирован на практичные, бюджетные и природные методы ухода за участком без применения агрессивной агрохимии.

