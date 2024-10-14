Черные пятна на листьях: что надо добавить к розам осенью, чтобы они не заболели

Эксперты по садоводству отмечают, что черные пятна на листьях роз сигнализируют о наличии болезни, с которой необходимо бороться немедленно.

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Черные пятна на листьях - что надо добавить к розам осенью / Коллаж Главред, фото: pexels

Розы ценятся за их впечатляющее цветение, однако садоводы должны быть осторожными осенью, когда эти растения становятся уязвимыми к болезням, которые могут угрожать будущему цветению.

Эксперт по уходу за растениями и основатель компании Moowy Луис Хуфт призывает обращать внимание на черные пятна на листьях роз, которые он называет "самой распространенной и самой неприятной" болезнью для этих растений.

"Черная пятнистость - это грибковое заболевание, поражающее кусты роз и проявляющееся в виде круглых черных пятен на листьях растения. Если не лечить, пораженные листья желтеют и опадают. Однако эти неприглядные черные пятна могут со временем сливаться и распространяться, что приведет к потере листьев всем растением. Черная пятнистость может также инфицировать молодые тростники и цветы, что приводит к дальнейшему повреждению и снижению урожая цветов", - отметил он.

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Черная пятнистость представляет серьезную угрозу, которую садоводы не должны игнорировать, предупреждает Express.

Хотя эта болезнь не является смертельной для роз, она значительно ослабляет их, делая растения более уязвимыми к другим болезням и вредителям, а также менее устойчивыми к зимним холодам.

Быстрое распространение черной пятнистости вызывает беспокойство и требует немедленного реагирования. Если не бороться с этой болезнью вовремя, розы могут потерять листья и остаться без цветов в следующем году.

Черная пятнистость больше всего распространяется осенью из-за повышенной влажности и прохладной дождливой погоды.

"Черная пятнистость развивается между осенью и зимой, когда споры грибка растут в кучах опавших листьев и инфицированных камышей. Затем ветер и дождь переносят зрелые споры на листья ваших роз, и именно тогда вы заметите черные пятна неправильной формы на листьях и молодых стеблях, что в конечном итоге приводит к дефолиации", - сказал Луис.

Одной из действенных стратегий борьбы с черной пятнистостью является осторожный полив у корней растения, избегая намокания листьев. Осенью рекомендуется не поливать розы сверху и избегать использования дождевальных систем.

Осенняя обрезка и тщательная уборка растений улучшают циркуляцию воздуха и ускоряют высыхание, что также является важными профилактическими мерами. Кроме того, мульчирование роз может защитить их от болезни, сохраняя влажность почвы.

"Мульча действует как барьер, предотвращая попадание почвы на растение. Если споры присутствуют в земле, мульча поможет предотвратить распространение черной пятнистости на розы. Однако не добавляйте в компост гнилую древесину, которая может создать влажную среду, благоприятную для других грибковых заболеваний. Всегда используйте хорошо перепревший компост", - добавил эксперт.

Регулярно подсыпайте немного компоста к своим розам, но не забывайте и о других типах мульчи, таких как измельченная кора, древесная щепа, хвоя, солома и сено. Не используйте опавшие листья роз или другие растительные остатки для мульчирования, поскольку они могут быть носителями черной пятнистости. Вместо того, чтобы добавлять их в компост, лучше выбросить их в мусорку.

Придерживаясь правильного режима полива, тщательно обрезая и продолжая мульчирование осенью, вы сможете предотвратить возникновение черной пятнистости. Это потребует определенных усилий, но это незначительная цена за предотвращение отсутствия цветения и повреждения роз.

"Это может звучать как оксюморон, но предотвращение заражения ваших роз черной пятнистостью - самый эффективный способ борьбы с этой болезнью. Снизьте риск заболевания, применяя правильные садоводческие практики и создавая неблагоприятные условия для грибка", - резюмировал Луис.

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