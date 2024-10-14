Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для сада

С наступлением осени и опадением листьев многие садоводы сталкиваются с большим количеством опавших листьев. Хотя может возникнуть соблазн оставить их на земле, эти листья часто затеняют газон и могут наносить вред траве и растениям под ним. Если их не убрать, они превращаются в скользкую массу, которая может быть опасной на садовых дорожках и подъездных путях, передает Mirror.
Однако, как показал автор 30 книг о садоводстве Саймон Акеройд в своем Instagram, этот процесс гниения можно использовать с пользой.
В своем видео под названием "Превратите листья в бесплатный компост" он показывает, как можно сделать компост из осенних листьев. Первый шаг - собрать листья с помощью граблей или руками и сложить их в большой мешок.
Самый интересный этап заключается в том, чтобы высыпать собранные листья обратно на газон в длинные ряды. Хотя это может показаться странным, такой подход позволяет измельчить листья на мелкие куски с помощью газонокосилки.
Смотрите видео о том, что можно сделать из опавших листьев:
Во время кошения листья также автоматически собираются в травосборник, поэтому все, что вам останется сделать - это высыпать измельченные листья в компостную кучу и оставить их на несколько месяцев, чтобы они превратились в богатый компост, замечательный для сада.
В видео Саймон также демонстрирует, как легко сделать простую конструкцию для хранения листьев во время их перегнивания. Он вбивает в землю четыре бамбуковые палки, формируя квадрат, обрезает их на уровне пояса, а затем обертывает конструкцию куриной сеткой, чтобы держать листья на месте.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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