Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для сада

Эксперт по садоводству Саймон Акеройд предложил хитрый метод использования опавших листьев для создания компоста на следующий год.

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Что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для сада / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

С наступлением осени и опадением листьев многие садоводы сталкиваются с большим количеством опавших листьев. Хотя может возникнуть соблазн оставить их на земле, эти листья часто затеняют газон и могут наносить вред траве и растениям под ним. Если их не убрать, они превращаются в скользкую массу, которая может быть опасной на садовых дорожках и подъездных путях, передает Mirror.

Однако, как показал автор 30 книг о садоводстве Саймон Акеройд в своем Instagram, этот процесс гниения можно использовать с пользой.

В своем видео под названием "Превратите листья в бесплатный компост" он показывает, как можно сделать компост из осенних листьев. Первый шаг - собрать листья с помощью граблей или руками и сложить их в большой мешок.

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Самый интересный этап заключается в том, чтобы высыпать собранные листья обратно на газон в длинные ряды. Хотя это может показаться странным, такой подход позволяет измельчить листья на мелкие куски с помощью газонокосилки.

Смотрите видео о том, что можно сделать из опавших листьев:

Во время кошения листья также автоматически собираются в травосборник, поэтому все, что вам останется сделать - это высыпать измельченные листья в компостную кучу и оставить их на несколько месяцев, чтобы они превратились в богатый компост, замечательный для сада.

В видео Саймон также демонстрирует, как легко сделать простую конструкцию для хранения листьев во время их перегнивания. Он вбивает в землю четыре бамбуковые палки, формируя квадрат, обрезает их на уровне пояса, а затем обертывает конструкцию куриной сеткой, чтобы держать листья на месте.

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