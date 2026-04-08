В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

Кратко:
- Структура номеров осталась без изменений
- Нововведение направлено на повышение прозрачности процедур
В Украине начали выдавать дипломатические автомобильные номера нового образца: они имеют оливковый цвет. Об этом 8 апреля сообщили в Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве пояснили, что обновление связано с необходимостью сделать дипломатический транспорт более узнаваемым, внедрить современные стандарты визуальной идентификации, а также улучшить систему учета и контроля таких номерных знаков.
При этом сама структура номеров осталась без изменений: первые три цифры обозначают код дипломатического представительства, а последующие - уникальный номер транспортного средства.
Как отметил руководитель Главного сервисного центра Министерство внутренних дел Украины Александр Малыш, нововведение касается не только внешнего вида, но и направлено на повышение прозрачности процедур.
Глава Министерство иностранных дел Украины Андрей Сибига добавил, что новые номерные знаки символизируют постепенный отказ от прежних стандартов и отражают поддержку Украины со стороны международных партнёров.
Об источнике: МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.
