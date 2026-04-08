Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способа

Многие владельцы кошек сталкиваются с одной и той же проблемой — испорченными диванами, креслами и другой мебелью. Но хорошая новость в том, что это поведение можно легко исправить, если понять его истинную причину. Эксперт по поведению кошек из проекта "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, что предотвратить царапание мебели кошкой совсем не сложно.
Почему кот царапает мебель
Прежде чем бороться с проблемой, по ее словам, важно понять, что кот делает это не из злости.
"Царапать — это то, что им нужно делать каждый день. Это инстинктивное жизненно важное поведение", — объясняет эксперт.
Более того, мебель часто становится "идеальным объектом" для этого из-за своих свойств.
"Есть три основные причины, почему кошки любят царапать диваны. Во-первых, они расположены высоко, и кошки могут дотянуться, царапаться и растягиваться. Во-вторых, диван чрезвычайно прочный. Он не сдвинется, когда они его царапают. И в-третьих, материал очень приятен на ощупь", — отмечает Шанни.
Первый способ: предложите альтернативу
Она отметила, что самый эффективный способ — не запрещать, а предложить замену.
"Во-первых, обеспечьте кошку когтеточками", — советует эксперт.
Важно не ограничиваться одной моделью, а создать разнообразие вариантов в разных местах дома.
"Вам следует попробовать много разных моделей. Вы также должны размещать когтеточки рядом с проблемными зонами, такими как диван", — добавляет она.
Второй способ: ограничьте доступ
Еще один ключевой момент — профилактика.
"Во-вторых, перекройте доступ к мебели", — подчеркивает Шанни.
Это значительно проще, чем постоянно пытаться контролировать поведение животного.
"Профилактика является ключевым фактором, когда мы имеем дело с нежелательным поведением наших кошек. Гораздо проще просто перекрыть доступ, чем пытаться смягчать и контролировать это поведение в режиме реального времени", — объясняет эксперт.
Третий способ: поощряйте правильное поведение
Не менее важно — правильно реагировать на действия кота.
"В-третьих, поощряйте желаемое поведение", — советует Шанни.
Когда кот использует когтеточку, его нужно вознаграждать.
"Каждый раз, когда ваш кот пользуется этой когтеточкой, вам нужно подкреплять это поведение, используя лакомства высокой ценности и добавляя словесную похвалу", — отмечает она.
Почему наказание не работает
Многие владельцы совершают ошибку, наказывая животное. Но это только ухудшает ситуацию.
"Не нужно наказывать кошек за их инстинктивные потребности и поведение", — подчеркивает эксперт.
По ее словам, такое поведение заложено природой и требует правильного направления, а не запретов.
Об источнике: Wild at Heart Cats
Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними любимцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.
Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.
Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.
