Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способа

Юрий Берендий
8 апреля 2026, 19:55
Царапание мебели котами - естественное инстинктивное поведение, которое важно понять и правильно направлять, а не наказывать животное, отмечает эксперт.
Почему кот царапает мебель — как отучить кота царапать мебель / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот царапает мебель
  • Как отучить кота царапать диван
  • Что делать, если кот портит мебель

Многие владельцы кошек сталкиваются с одной и той же проблемой — испорченными диванами, креслами и другой мебелью. Но хорошая новость в том, что это поведение можно легко исправить, если понять его истинную причину. Эксперт по поведению кошек из проекта "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, что предотвратить царапание мебели кошкой совсем не сложно.

Главред выяснил, как сделать так, чтобы кот не царапал мебель.

видео дня

Почему кот царапает мебель

Прежде чем бороться с проблемой, по ее словам, важно понять, что кот делает это не из злости.

"Царапать — это то, что им нужно делать каждый день. Это инстинктивное жизненно важное поведение", — объясняет эксперт.

Более того, мебель часто становится "идеальным объектом" для этого из-за своих свойств.

"Есть три основные причины, почему кошки любят царапать диваны. Во-первых, они расположены высоко, и кошки могут дотянуться, царапаться и растягиваться. Во-вторых, диван чрезвычайно прочный. Он не сдвинется, когда они его царапают. И в-третьих, материал очень приятен на ощупь", — отмечает Шанни.

Смотрите видео о том, как защитить мебель от кошки:

Первый способ: предложите альтернативу

Она отметила, что самый эффективный способ — не запрещать, а предложить замену.

"Во-первых, обеспечьте кошку когтеточками", — советует эксперт.

Важно не ограничиваться одной моделью, а создать разнообразие вариантов в разных местах дома.

"Вам следует попробовать много разных моделей. Вы также должны размещать когтеточки рядом с проблемными зонами, такими как диван", — добавляет она.

Второй способ: ограничьте доступ

Еще один ключевой момент — профилактика.

"Во-вторых, перекройте доступ к мебели", — подчеркивает Шанни.

Это значительно проще, чем постоянно пытаться контролировать поведение животного.

"Профилактика является ключевым фактором, когда мы имеем дело с нежелательным поведением наших кошек. Гораздо проще просто перекрыть доступ, чем пытаться смягчать и контролировать это поведение в режиме реального времени", — объясняет эксперт.

Третий способ: поощряйте правильное поведение

Не менее важно — правильно реагировать на действия кота.

"В-третьих, поощряйте желаемое поведение", — советует Шанни.

Когда кот использует когтеточку, его нужно вознаграждать.

"Каждый раз, когда ваш кот пользуется этой когтеточкой, вам нужно подкреплять это поведение, используя лакомства высокой ценности и добавляя словесную похвалу", — отмечает она.

Почему наказание не работает

Многие владельцы совершают ошибку, наказывая животное. Но это только ухудшает ситуацию.

"Не нужно наказывать кошек за их инстинктивные потребности и поведение", — подчеркивает эксперт.

По ее словам, такое поведение заложено природой и требует правильного направления, а не запретов.

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними любимцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять