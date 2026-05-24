Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Рассказываем, какие проверенные способы подкормки помогут перцу укорениться в почве и заложить основу для урожая.

Как стимулировать рост перца — чем подкормить перец после высадки в грунт

Пересадка рассады перца на грядку — это всегда стресс для растения. В условиях питомника у нее была стабильная температура, влажность и достаточное количество питательных веществ, а в открытом грунте она сталкивается с холодом, резкими перепадами погоды, жарой или засухой.

Чтобы помочь перцу быстрее адаптироваться, важно правильно организовать первую подкормку, пишет Главред со ссылкой на Youtube-канал "Наша дача!"

На начальном этапе развития после высадки главная задача — нарастить крепкую зеленую массу, ведь чем лучше развита надземная часть, тем больше урожая можно получить. Основным элементом, отвечающим за активный рост, является азот. Он участвует в формировании хлорофилла и белков, обеспечивает насыщенный зеленый цвет и быстрое наращивание листьев. Проблема заключается в том, что азот легко вымывается дождями или испаряется, поэтому его нужно регулярно пополнять. Признаками недостатка являются пожелтение листьев и их преждевременное опадение.

Куриный помет

Наиболее доступным и эффективным способом подкормки является куриный помет. Он содержит не только азот, но и кальций, калий, фосфор и микроэлементы. Для приготовления раствора берут половину пол-литровой банки перебродившего помета и растворяют в 10 литрах воды. Под каждый куст внесите примерно 600-700 мл. При необходимости через неделю подкормку можно повторить.

Комплексное удобрение "Рост-концентрат"

Тем, кто не хочет работать с органикой, подойдет "Рост-концентрат" с формулой NPK 15-7-7. Высокое содержание азота обеспечивает активный рост листьев и стеблей, а фосфор и калий поддерживают формирование плодов. В состав входит гумат калия и микроэлементы, улучшающие общее развитие растения. Для приготовления раствора достаточно растворить 25 мл препарата в 10 литрах воды и внести под каждый куст по 600-700 мл.

Аммиачная селитра

Она содержит азот в двух формах, что позволяет растению быстро его усваивать. Однако в отличие от органических и комплексных удобрений, селитра не содержит других питательных веществ, поэтому ее эффективность ниже. Использовать ее стоит как резервный вариант.

Магний

Независимо от выбора основного удобрения, в раствор рекомендуем добавить сульфат магния. Магний является ключевым элементом фотосинтеза, помогает растению быстрее позеленеть и образовывать здоровую листву. Для этого достаточно одной чайной ложки на 10 литров воды.

Когда проводить подкормку

Эффективность подкормки зависит от погодных условий. Если ночная температура опускается до +10-13°C или стоит прохладная погода, растения могут выглядеть угнетенными не из-за недостатка питательных веществ, а из-за холода. В таком случае рекомендуем дождаться потепления и только тогда проводить подкормку.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

