Николь Кидман показала редкое фото взрослой дочери

Кратко:
- Как сейчас выглядит дочь Кидман
- По какому поводу Кидман сделала пост
Популярная голивудская актриса Николь Кидман отметила 18-летие своей дочери Сандей Роуз парой милых архивных фотографий.
Звезда "Мулен Руж" во вторник опубликовала в Instagram снимки, на которых она держит Сандей Роуз в младенческом возрасте, а ныне модель одета в белое платье.
На втором снимке Сандей бегает, надев белые ангельские крылья.
"С 18-летием, мой ангел, тебя невозможно не любить", - подписала 59-летняя Кидман фотографии.
Многие поклонники и знаменитости поспешили поздравить подростка, в том числе Риз Уизерспун, которая написала: "С днем рождения, Санни".
У Кидман есть дочь Сандей и дочь Фейт Маргарет, 15 лет, от бывшего мужа Кита Урбана, с которым она рассталась в сентябре после 19 лет брака.
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О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман - австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
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