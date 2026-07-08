Николь Кидман показала редкое фото взрослой дочери

Николь Кидман показала, как выглядела ее маленькая дочь 18 лет назад.

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Николь Кидман показала взрослую дочь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

Как сейчас выглядит дочь Кидман

По какому поводу Кидман сделала пост

Популярная голивудская актриса Николь Кидман отметила 18-летие своей дочери Сандей Роуз парой милых архивных фотографий.

Звезда "Мулен Руж" во вторник опубликовала в Instagram снимки, на которых она держит Сандей Роуз в младенческом возрасте, а ныне модель одета в белое платье.

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Николь Кидман нежно поздравила дочь / Фото Instagram/nicolekidman

На втором снимке Сандей бегает, надев белые ангельские крылья.

"С 18-летием, мой ангел, тебя невозможно не любить", - подписала 59-летняя Кидман фотографии.

Николь Кидман нежно поздравила дочь / Фото Instagram/nicolekidman

Многие поклонники и знаменитости поспешили поздравить подростка, в том числе Риз Уизерспун, которая написала: "С днем ​​рождения, Санни".

У Кидман есть дочь Сандей и дочь Фейт Маргарет, 15 лет, от бывшего мужа Кита Урбана, с которым она рассталась в сентябре после 19 лет брака.

Дочь Николь Кидман стала совершеннолетней / Фото Instagram/sundayrose

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О персоне: Николь Кидман Николь Кидман - австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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