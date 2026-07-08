Серия мощных ударов: ВСУ уничтожили операторов БПЛА, артиллерию и важные цели РФ

Подразделения СБС уже поразили 44 энергетических объекта в оккупированном Крыму.

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Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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СБС за неделю поразили 44 энергетических объекта в оккупированном Крыму

ВСУ провели серию точных ударов по враждебным целям

Нанесен авиаудар по месту дислокации российских операторов дронов

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают методически выводить из строя энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, с начала операции - с 1 по 7 июля - подразделения СБС уже поразили 44 энергетических объекта в оккупированном Крыму и на юге временно захваченных территорий.

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/ Инфографика: Главред

Среди пораженных объектов:

подстанция ПС 35/10 кВ "Чкалово" - удар нанес 9-й батальон "Кайрос" 414-й отдельной бригады СБС "Птахи Мадяра";

ПС 330 кВ "Западно-Крымская" возле Карьерного - отработала 412 отдельная бригада СБС Nemesis;

ПС 110 кВ "Саки" и ПС 220 кВ "Комыш-Бурун" в Керчи - цели поразил 1-й отдельный центр СБС;

ПС 110 кВ "Митеево" - удар нанесла бригада Nemesis;

газовая компрессорная станция "Тасуново" – поражена 1-м отдельным центром СБС.

/ Скриншот

Мощный удар по артиллерии РФ

Российская артиллерия потеряла за одно утро реактивную систему "Град", четыре пушки и две машины. Об этом сообщили на странице 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Около пяти утра украинские военные провели серию точных ударов по вражеским целям. Благодаря работе разведки, подразделения "Перун" и бойцов 3-го механизированного батальона удалось обнаружить и уничтожить русскую артиллерию еще до того, как она смогла отработать украинские позиции.

"Наши подразделения издали невероятно мощное утро, разгромив вражескую технику до отказа", - отметили в бригаде.

Среди потерь противника - БМ-21 "Град", четыре артиллерийских орудия и две единицы автомобильной техники.

В бригаде отмечают: каждая такая уничтоженная установка - меньше российских обстрелов, меньше возможностей поддерживать штурмы и больше шансов сохранить жизнь украинских военных.

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Взорвано мето дислокации операторов БПЛА РФ

Воздушные силы Украины нанесли точный авиаудар по месту дислокации российских операторов беспилотников, которых своевременно обнаружила украинская разведка.

/ Инфографика: Главред

По данным военных, разведка зафиксировала перемещение оккупантов на мотоциклах с рюкзаками, в которых они перевозили батареи и боекомплект.

После подтверждения цели экипажи истребителей нанесли удар авиабомбами GBU-62 по месту дислокации российских операторов БПЛА.

/ Скриншот

На фронте продолжаются ожесточенные бои: что сообщили военные

На приграничных территориях Харьковской области сохраняется сложная оперативная обстановка. По информации спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, российские войска активизировали действия в направлении района Казачьей Лопани, пытаясь расширить свое присутствие у государственной границы.

Как сообщил Трегубов, на отдельных участках российским подразделениям удалось пересечь границу, однако боевые действия продолжаются, а ситуация остается динамичной.

По его словам, наиболее напряженная обстановка сейчас складывается возле двух приграничных населенных пунктов. Один из них, как отметил спикер, уже находится под присутствием российских сил, тогда как за второй продолжаются бои, поэтому говорить об окончательном контроле над этой территорией пока преждевременно.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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