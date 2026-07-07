Женщина открыла 50-летнюю банку консервы: находка внутри удивила

Женщина дождалась разрешения матери открыть старую банку с устрицами. Спустя 50 лет внутри нашли нечто необычное.

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Женщина вместе с матерью и детьми наконец открыла старые банки с устрицами / Коллаж Главред, фото: instagram.com/lifeunbinged

Вы узнаете:

Почему семья не решалась открыть банку целых 50 лет

Что скрывалось внутри старых японских устриц

Почему найденные жемчужины решили не продавать

Семейная традиция, начавшаяся еще полвека назад, завершилась неожиданной находкой.

Женщина вместе с матерью и детьми наконец открыла старые банки с устрицами, которые хранились около 50 лет, и обнаружила внутри настоящее сокровище. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Когда Кристи Маккаммон была ребенком, ее мать подрабатывала продажей жемчуга, который добывали из консервированных устриц. Тогда она купила несколько банок японских устриц марки "Empress Oysters", однако две из них так и остались нераспечатанными. Лишь спустя десятилетия мать разрешила дочери открыть их вместе с внуками.

Что нашли внутри старых банок

Необычный семейный эксперимент Кристи сняла на видео и опубликовала в социальных сетях. С помощью отвертки она вскрыла банки, после чего семья сразу почувствовала резкий запах, ожидаемый от столь старого содержимого.

Затем Кристи выложила устрицы на поднос и начала аккуратно разрезать их ножом в поисках жемчуга. Уже в первой устрице обнаружилась жемчужина, а затем находки стали появляться одна за другой.

В результате семья нашла сразу 19 жемчужин разного размера / Фото: instagram.com/lifeunbinged

В результате семья нашла сразу 19 жемчужин разного размера. По словам Кристи, продавать их никто не собирается. Вместо этого из находок планируют изготовить парные кольца и другие украшения, которые станут памятным символом семейной истории.

Реакция соцсетей

Ролик быстро привлек внимание пользователей. Многие рассказали, что в 1970-х годах подобные банки с устрицами были популярны, а некоторые признались, что до сих пор хранят найденные тогда жемчужины.

Другие отметили, что видео вызвало у них чувство ностальгии и напомнило о семейных традициях.

"У меня была такая банка, когда я был ребенком, и у меня до сих пор сохранилась жемчужина", - написал один из них.

Некоторые пользователи также пошутили, что не ожидали увидеть настолько необычную распаковку полувековой банки.

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую тампочти столетие.

Также сообщалось о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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