Зачем люди кладут листок бумаги в дверцу холодильника: хитрый трюк

Тест с бумагой позволяет выявить неисправность уплотнителей за минуту.

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Зачем класть лист бумаги в холодильник / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как за минуту определить износ уплотнителя холодильника

Чем грозит негерметичность дверцы прибора

Когда можно обойтись без замены уплотнителя

Холодильник работает каждый день, но часто люди не обращают внимания на его состояние, пока не возникают проблемы - продукты начинают быстрее портиться, а счета за электроэнергию неожиданно растут. При этом выявить одну из самых распространенных неисправностей можно за несколько минут с помощью обычного листа бумаги.

Главред выяснил, как проверить уплотнитель холодильника с помощью обычной бумаги.

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Почему уплотнитель холодильника может стать проблемой

Одной из главных причин перерасхода электроэнергии является поврежденный или изношенный уплотнитель на дверце холодильника, сообщает издание Onet. Именно резиновая прокладка обеспечивает плотное закрытие и не позволяет теплому воздуху попадать внутрь.

Если уплотнитель теряет эластичность, деформируется или ослабевает магнитная вставка, дверца может закрываться неплотно. Из-за этого холодильник вынужден работать интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру.

В результате компрессор работает почти непрерывно, расходуется больше электроэнергии, а продукты могут портиться быстрее из-за нестабильного температурного режима.

Как проверить холодильник с помощью листа бумаги

Для простого домашнего теста не нужны специальные инструменты или помощь мастера. Достаточно взять обычный лист бумаги формата А4.

Необходимо выполнить несколько простых шагов:

Открыть дверцу холодильника. Вставить лист бумаги между уплотнителем и корпусом так, чтобы часть листа оставалась снаружи. Закрыть дверцу. Попробовать вытащить бумагу.

Если лист легко выскальзывает или выпадает без усилий - это может свидетельствовать о том, что уплотнитель не обеспечивает достаточную герметичность. Если же бумага вытягивается с трудом, а для этого нужно приложить усилия, уплотнитель, скорее всего, работает правильно.

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Почему нужно проверять уплотнитель в разных местах

Одна проверка не всегда показывает всю картину. Проблема может быть только на отдельном участке дверцы, поэтому специалисты советуют повторить бумажный тест по всему периметру двери. Такое действие поможет найти даже небольшие участки, где холодильник теряет герметичность.

Чем опасна плохая герметичность холодильника

Даже небольшая щель в дверце может постепенно привести к нескольким проблемам. Из-за постоянного попадания тёплого воздуха холодильник:

расходует больше электроэнергии;

работает дольше и интенсивнее;

поддерживает нестабильную температуру;

быстрее изнашивается;

может сокращать срок хранения продуктов.

Регулярная проверка уплотнителя помогает избежать лишних затрат и продлить срок службы техники.

Что делать, если бумажный тест выявил проблему

Не всегда нужно сразу покупать новый уплотнитель или вызывать мастера. Во многих случаях проблему можно решить простым очищением.

На резиновой прокладке часто скапливаются жир, пыль и крошки, которые мешают дверце плотно закрываться. Для очистки достаточно теплой воды с мягким моющим средством, старой зубной щетки для труднодоступных мест и мягкой ткани для протирания.

При этом не стоит использовать агрессивные химические средства, поскольку они могут повредить резину и ускорить её износ.

Как часто нужно проверять уплотнитель холодильника

Такой тест можно проводить несколько раз в год или каждый раз, когда заметно, что холодильник начал работать громче, дольше охлаждаться или внутри появляется лишняя влага. Простой лист бумаги может помочь вовремя обнаружить проблему, сэкономить на электроэнергии и избежать дорогостоящего ремонта.

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Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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