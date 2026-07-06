Класть в холодильник в жару не стоит – названы пять распространенных продуктов

Привычка набивать холодильник всем подряд во время жары может привести к порче продуктов.

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Какие продукты не стоит хранить в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какие продукты не стоит хранить в холодильнике

Как холод влияет на огурцы и их свежесть

Какие существуют альтернативные способы хранения продуктов

В жаркую погоду многие люди автоматически перекладывают почти все продукты в холодильник, полагая, что так они дольше останутся свежими. Однако некоторые овощи, фрукты и хлеб из-за низких температур могут потерять вкус, текстуру или даже быстрее испортиться.

Главред выяснил, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и почему.

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Почему не все продукты нужно класть в холодильник

Эксперты британской организации Which? объяснили, что во время жары холодильник кажется лучшим местом для хранения еды. Однако низкие температуры не всегда помогают сохранить ее качество. Для некоторых продуктов холод может ухудшить вкус, изменить структуру или ускорить порчу.

Именно поэтому специалисты советуют учитывать особенности каждого продукта, а не класть всё без исключения в холодильник.

Огурцы

По словам экспертов, холод приводит к тому, что кожица огурцов морщится, а мякоть становится мягкой и водянистой.

Лучше всего хранить огурцы при комнатной температуре. Если же хочется, чтобы они были прохладными для салата, их можно положить в холодильник примерно за час до подачи.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Помидоры

Специалисты отмечают, что охлаждение подавляет работу природных ферментов, отвечающих за насыщенный вкус помидоров. Именно поэтому помидоры рекомендуют хранить при комнатной температуре, чтобы они оставались ароматными и сочными.

Смотрите видео о том, какие продукты стоит хранить в холодильнике, а каким там не место:

Бананы

Хранение бананов в холодильнике приводит к потемнению кожуры. Кроме того, эксперты советуют не держать их рядом с другими фруктами, ведь они выделяют этилен, который ускоряет созревание соседних плодов. Лучше всего хранить бананы в прохладном месте отдельно от других фруктов.

Хлеб

Низкая температура быстро высушивает хлеб, из-за чего он черствеет. По результатам тестов Which?, лучше всего хранить хлеб в хлопковом или полиэтиленовом пакете при комнатной температуре, так как в этом случае он дольше остается мягким.

Лук

Лук также не любит холодильник. Из-за повышенной влажности он быстрее становится мягким и может покрыться плесенью.

Эксперты рекомендуют хранить целые луковицы в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. В то же время уже нарезанный лук следует поместить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике или морозильной камере.

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