Не только варенье — 4 неожиданных способа приготовить смородину

Черная смородина на зиму - это не только варенье. Как превратить черную смородину на зиму в вяленые ягоды, пикантный соус, мармелад и полезный десерт.

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Что приготовить из смородины на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как приготовить черную смородину без привычного варенья

Простые рецепты для зимнего и летнего меню

Черная смородина - одна из самых полезных и доступных летних ягод. Большинство хозяек привыкли заготавливать ее на зиму в виде варенья-пятиминутки или перетирать с сахаром. Однако кисловато-терпкий вкус и высокое содержание природного пектина позволяют использовать эту ягоду не только для сладкой консервации. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как отмечает ТСН, кулинарные эксперты советуют смело добавлять черную смородину в несладкие соусы, легкие десерты и освежающие напитки. Предлагаем четыре простых и оригинальных рецепта, которые помогут по-новому взглянуть на эту ягоду.

Вяленая смородина - украинская "изюминка"

Такой способ помогает сохранить значительную часть полезных веществ. Благодаря плотной кожице ягоды хорошо держат форму и прекрасно сочетаются с овсянкой, домашней гранолой или выпечкой.

Ингредиенты:

черная смородина - 1 кг;

сахар - 300 г;

вода - 100 мл.

Приготовление:

Сварите густой сироп из воды и сахара. Когда он закипит, добавьте промытые ягоды.

Подержите смородину на минимальном огне 1 минуту. Затем откиньте её на дуршлаг, чтобы сироп полностью стек. Его можно использовать для приготовления компотов или морсов.

Разложите ягоды одним слоем на поддонах дегидратора или на противне духовки, застеленном пергаментом.

Сушите при температуре 50–60 градусов в течение 5–7 часов. Если используете духовку, оставьте дверцу слегка приоткрытой.

Готовая смородина должна быть эластичной, но не прилипать к рукам. Храните её в сухих стеклянных банках с плотно закрытыми крышками.

Пряный смородиновый соус к мясу и птице

Кислинка черной смородины прекрасно уравновешивает жирность запеченной свинины, утки или говядины. Такой соус станет отличной альтернативой клюквенному соусу или грузинскому ткемали.

Ингредиенты:

чёрная смородина - 500 г;

чеснок - 3–4 зубчика;

сахар - 3 ст. л.;

соль - 1 ч. л.;

молотый кориандр - ½ ч. л.;

смесь перцев - ½ ч. л.;

свежая зелень базилика или кинзы - небольшой пучок.

Приготовление:

Выложите ягоды в сотейник, добавьте немного воды и проварите примерно 5 минут, чтобы они стали мягкими.

По желанию протрите массу через сито для более нежной текстуры или взбейте блендером, если хотите получить более густой соус.

Добавьте в ягодный пюре соль, сахар, специи и измельченный чеснок. Проварите еще 5 минут на слабом огне, пока соус немного не загустеет.

В конце добавьте мелко нарезанную зелень.

Соус можно подавать сразу или разлить в стерильные банки и заготовить на зиму.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Натуральный домашний мармелад

Чёрная смородина содержит много природного пектина, поэтому мармелад из неё получается плотным и упругим. Для стабильной текстуры достаточно небольшого количества агар-агара.

Ингредиенты:

чёрная смородина - 600 г;

сахар - 400 г;

агар-агар - 7 г;

вода - 50 мл.

Приготовление:

Измельчите промытые ягоды блендером и протрите через мелкое сито.

Замочите агар-агар в воде на 10 минут.

Добавьте в ягодный пюре сахар, перемешайте и доведите до кипения.

После закипания влейте подготовленный агар-агар, тщательно перемешайте и проварите еще 2 минуты.

Горячую массу разлейте в силиконовые формы или на плоский противень, застеленный пищевой пленкой или пергаментом.

После застывания нарежьте мармелад кубиками. По желанию обваляйте кусочки в сахаре или кукурузном крахмале.

Видео о том, как приготовить желе из смородины, можно посмотреть здесь:

Освежающий смородиновый шорле

Шорле - популярный в Западной Европе летний напиток из натурального сока и газированной воды. Он прекрасно утоляет жажду и станет более здоровой альтернативой сладким газированным напиткам.

Ингредиенты:

чёрная смородина - 200 г;

сильногазированная минеральная вода - 1 л;

лимон - ½ плода;

свежая мята - несколько веточек;

лед в кубиках - по вкусу;

мед или жидкий сахарный сироп - по желанию.

Приготовление:

Выложите ягоды в кувшин и слегка раздавите их деревянной ложкой или пестиком, чтобы они пустили сок.

Добавьте тонкие ломтики лимона и веточки мяты. Перед этим слегка разотрите мяту в ладонях, чтобы она лучше раскрыла свой аромат. По желанию добавьте немного меда или сиропа.

Наполовину наполните кувшин льдом и залейте охлажденной газированной водой.

Аккуратно перемешайте напиток и сразу подавайте к столу.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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