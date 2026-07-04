Получатся у всех: рецепт очень нежных сырников за 15 минут

Сырники - классический завтрак, который нравится многим. Но приготовить их не так просто: тесто часто трудно сформировать в шарики, а во время жарки оно может подгореть.
Однако Главред узнал, что украинская блогерша Кристина поделилась в TikTok проверенным временем рецептом сырников, которые получатся у всех.
Нежные сырники - рецепт
Ингредиенты:
- Творог 400 г
- Яйцо 1 шт.
- Мука 3–4 ст. л.
- Сахар 2 ст. л.
- Ванилин
- Масло
Творог перетираем через сито и смешиваем с яйцом, сахаром, ванилином и мукой. Формируем сырники, обваливаем их в муке и обжариваем на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом сырников:
@foodblog_kristi Домашние сырники ?? Ингредиенты: • творог - 400 г • яйцо - 1 шт. • мука - 3–4 ст. л. • сахар - 2 ст. л. • щепотка ванилина • масло для жарки Я взяла масло жирностью 10% - оно отлично подошло. Не стоит брать слишком жирный или слишком влажный творог. Если он влажный, лучше предварительно отжать лишнюю жидкость. А если используете магазинный творог, муки может понадобиться чуть меньше - ориентируйтесь на консистенцию теста. Если любите сладкие сырники, тогда добавьте ещё 1–2 ст. л. сахара?? ?Приготовление: Протереть творог через сито или размять вилкой. Добавить яйцо, сахар и щепотку ванилина. Перемешать. Всыпать муку - ровно столько, чтобы масса стала мягкой, но не слишком липкой. Сформировать небольшие круглые сырники и обильно обвалять их в муке. Жарить на медленном огне с обеих сторон до золотистой корочки. Не торопитесь - сырники любят медленное обжаривание. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. По желанию довести до готовности в духовке при 160 °C ещё 5–7 минут. Для подачи перетереть клубнику с сахаром и добавить сметану. Приятного аппетита? #рецепты#сырники#вкусно♬ оригинальная аудиозапись - Простые рецепты
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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