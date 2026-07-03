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С геями в США: актер Панин с потрохами сдал Киркорова

Алена Кюпели
3 июля 2026, 17:42обновлено 3 июля, 18:17
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Актер Панин рассказал все правду про путиниста Киркорова.
Панин вывел Киркорова на чистую воду
Панин вывел Киркорова на чистую воду / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Кратко:

  • Куда отправился Киркоров
  • За какой усладой он поехал в США

Российский актер Алексей Панин, который осуждает военное вторжение террористической России на мирную Украину, вывел путиниста и "патриота", российского певца Филиппа Киркорова на чистую воду.

На своей странице в Instagram, Киркоров тайно покинул столицу страны-агрессора РФ Москву и был в "ненавистную" всеми российскими ура-патриотами Америку, чтобы заниматься интимной близостью.

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У путиниста Киркорова новый нос
У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот

"Сгорел сарай, гори и хата, как говорится. Филипп Киркоров находится в Лос-Анджелесе, мне сейчас разведка донесла, и сношается (неценз. - авт.) с армянами в Глендейле. Ребятки, вы представляете? Человек, который поддерживает путинскую всю эту шушеру (неценз. - авт.) – извините, у меня просто, кроме матерных слов, других сейчас не находится, – приезжает тайно в Лос-Анджелес, в ненавистную страну, и любится (неценз. - авт.) с армянами", - выдал тайну путиниста Панин.

Алексей Панин
Алексей Панин сдал Киркорова/ instagram.com/alexeypaninn

По его словам, ему это рассказали люди, которые там прямо находятся с путинистом. "Человек, который поддерживает всю эту историю, ущемление прав ЛГБТ-сообщества в России... Какое лицемерие!" – заявил Панин.

На момент публикации материала, страница актера была уже заблокирована.

"Киркоров? С армянами? Настоящий патриот", "Повномасштабне вторгнення запланував", "Ну теперь он в ту дверь зашел", "Это ж надо так хотеть,чтоб за этим полететь в Лос-Анджелес", - пишут в комментариях пользователи.

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Отметим, как сообщал Главред, роскошная суперяхта террориста Путина, который планомерно пытается уничтожить Украину, держит курс на турецкий Бодрум. Предположительно на самый дорогой курорт Турции плывет любовница Путина - Алина Кабаева.

Ранее также дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, выехала к своему турецкому отцу - Мурату Налчаджиоглу.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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