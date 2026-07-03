Дочь Лорак выехала из России: кто ее забрал

София Налчаджиоглу показалась со своим биологическим отцом Муратом Налчаджиоглу.

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София Налчаджиоглу уехала из РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchik_sk

Кратко:

Куда выехала дочь Лорак

С кем она сейчас

Дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, выехала к своему турецкому отцу - Мурату Налчаджиоглу.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Скорее всего, София Налчаджиоглу выехала к своему отцу на каникулы. "Наконец-то, любовь", - написал Мурат.

Он также показал фото со своей дочерью, с которой он встретился в аэропорту.

Дочь Лорак выехала из РФ / Фото Instagram/muratnalca

Отметим, что дочь Лорак раз в год стабильно ездит к своему отцу и его родственникам.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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