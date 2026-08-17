ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ: что известно

Новые антиросийские санкции могут увеличить число подсанкционных субъектов сразу на треть.

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Санкции ЕС уже нанесли России ущерб на 1 трлн евро, сказала Кая Каллас / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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ЕС намерен расширить санкции против России

Под ограничения попадет еще треть российских субъектов

Новые меры могут принять уже этой осенью

В ближайшие месяцы Европейский Союз намерен значительно расширить санкции против России. Об этом рассказала глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Die Welt.

По ее словам, новый пакет санкций будет предложен уже осенью.

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"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и на осень я выдвигаю самый масштабный санкционный список с начала войны", - сказала Каллас.

По ее словам, после принятия этих мер общее количество российских субъектов, которые находятся под санкциями, немедленно увеличится на треть.

"Давление должно продолжать расти от тех пор, пока Москва не прекратит войну", - подчеркнула Каллас.

При этом она не стала вдаваться в подробности по срокам или деталям нового пакета санкций.

Санкции против России - новости

Как писал Главред, Сенат США одобрил законопроект о масштабных санкциях против России. Этот документ предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Закон прошел голосование в Сенате с результатом 68 голосов против 9 и далее должен быть рассмотрен Палатой представителей.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Законопроект Грема о санкциях против РФ приблизился к принятию и может быть передан в Палату представителей в конце года. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении отдельных российских банков и компаний и направлен на закрепление санкций на законодательном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената США поддержать законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Глава государства заявил, что усиление экономического давления на Кремль является одним из ключевых факторов, которые могут приблизить окончание войны.

Как новые пошлины США могут ударить по партнерам России

Политический аналитик Тарас Загородний считает, что законопроект США о введении 500-процентных пошлин для торговых партнеров России может стать одним из самых мощных инструментов геополитического давления, хотя его реализация способна осложнить отношения Вашингтона не только с Китаем и Индией, но и со странами Европейского Союза.

В интервью Главреду эксперт обратил внимание на то, что одним из авторов инициативы является сенатор Линдси Грэм. По его мнению, главной целью законопроекта является Китай, вторым по значимости направлением воздействия остается Индия, а третьим - Бразилия.

В то же время аналитик отметил, что роль Европы в дискуссии вокруг новых пошлин практически не обсуждается, хотя потенциальные последствия для отношений с США могут быть существенными.

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Об источнике: Die Welt Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

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