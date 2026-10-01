Давно похоронили: отшельник Губин появился на публике

Российский больной певец Губин появился на публике и заговорил о своем здоровье.

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Андрея Губина хотят изолировать / Коллаж Главред, фото ЭГ, скриншот

Кратко:

Где появился Губин

Почему он заговорил о своей смерти

Российский певец Андрей Губин, который уже много лет ведёт закрытый образ жизни из-за проблем со здоровьем и молчит о войне в Украине, неожиданно появился на публике.

Как пишут российские пропагандисты, артист посетил мероприятие по случаю юбилея лейбла "Первое Музыкальное", чем удивил поклонников.

видео дня

По словам очевидцев, Губин старался не привлекать к себе внимания: он пришёл в повседневной одежде и большую часть времени провёл в стороне от журналистов. Тем не менее это стало одним из его редких выходов за последние годы.

Андрей Губин серьезно болен/ Стархит

Во время общения с прессой певец позволил себе ироничное, но тревожное признание о своём состоянии. Он отметил, что врачи давно не верили в его восстановление, однако сам он не теряет надежды.

"Врачи меня давно похоронили, но я всё ещё жив", - заявил артист, добавив, что чувствует улучшения и рассчитывает со временем вернуться к полноценной жизни.

Известно, что Губин уже много лет страдает от серьёзного заболевания нервной системы, из-за которого испытывает сильные боли и практически перестал выступать.

Губин появился на публике / Скриншот видео

Несмотря на это, музыкант не теряет оптимизма и продолжает время от времени появляться на публике, давая понять, что окончательно уходить из жизни он не собирается.

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О персоне: Андрей Губин Андрей Губин - советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

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