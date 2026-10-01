Быстрая закуска с крабовыми палочками — рецепт рулета, который готовится 10 минут

Любители крабовых палочек часто готовят из этого продукта салат. Но есть классная закуска с крабовыми палочками, на приготовление которой нужно потратить меньше времени и усилий.
Главред узнал, что рецептом рулета с крабовыми палочками, который станет звездой праздничного стола, поделилась в TikTok украинская кулинарная блогерша Кристина.
Рулет с крабовыми палочками - рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш 2 шт.
- Крабовые палочки 180 г
- Плавленые сырки 2 шт.
- Яйца 4 шт.
- Чеснок 3–4 зубчика
- Огурец 1–2 шт.
- Укроп
- Майонез 2–3 ст. л.
- Икра с копчёной семгой 2 ст. л.
- Соль
- Перец
Яйца варим, чистим и натираем на терке. Также натираем плавленые сырки и измельчаем чеснок и укроп. Смешиваем яйца, сырки, чеснок, укроп, майонез, специи и икру.
Огурцы нарезаем соломкой или ломтиками, а крабовые палочки отдельно натираем на терке. Затем смазываем лаваш начинкой, выкладываем сверху крабовые палочки и огурцы.
Плотно заворачиваем рулет, обертываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник хотя бы на час. После этого нарезаем рулет и можно пробовать. Приятного аппетита!
Видео с рецептом рулета можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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