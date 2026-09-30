Как избавиться от пятен от мыльных пузырей на одежде — лайфхак для родителей

Вы узнаете:
- Как предотвратить появление пятен от мыльных пузырей
- Чем вывести пятна от пузырей с одежды
Многие родители выбрасывают детскую одежду сразу после того, как замечают на ней пятна от мыльных пузырей. Дело в том, что обычные средства для стирки, как правило, не справляются с такими загрязнениями.
Но Главред узнал, что вовсе не обязательно выбрасывать на мусор детские вещи с пятнами от пузырей. В TikTok блогерша под ником vona_doma показала, как избавиться от таких загрязнений за считанные минуты.
Как предотвратить появление пятен от мыльных пузырей
После игры с мыльными пузырями одежду нужно дополнительно промыть под проточной водой.
"Не в стиральной машине, потому что в ней могут остаться небольшие следы стирального порошка", - отметила автор.
Как отстирать пятна от мыльных пузырей
Если на одежде уже появились пятна от мыльных пузырей, обычного полоскания в воде будет недостаточно. Блогерша проверила лайфхак на своих шортах с пятнами.
"Прополоскала все под холодной водой, а теперь замачиваю шорты в хлоргексидине", - отметила она.
После нескольких минут замачивания в аптечном средстве одежду нужно дополнительно постирать. После этого от пятен не останется и следа.
Но блогер подчеркнула, что такой лайфхак не всегда срабатывает на застарелых пятнах.
Видео с лайфхаком, как отмыть пятна от мыльных пузырей с одежды, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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Об источнике: vona_doma
vona_doma - страница в TikTok украинской блогерши, которая делится в видео советами по уходу за домом и полезными лайфхаками, а также рецептами вкусных блюд.
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