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Как избавиться от пятен от мыльных пузырей на одежде - лайфхак для родителей

Анна Косик
30 сентября 2026, 16:55
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Можно не только легко избавиться от пятен на одежде, но и предотвратить их появление.
Как избавиться от пятен от мыльных пузырей на одежде — лайфхак для родителей
Лайфхак, который спасет семейный бюджет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как предотвратить появление пятен от мыльных пузырей
  • Чем вывести пятна от пузырей с одежды

Многие родители выбрасывают детскую одежду сразу после того, как замечают на ней пятна от мыльных пузырей. Дело в том, что обычные средства для стирки, как правило, не справляются с такими загрязнениями.

Но Главред узнал, что вовсе не обязательно выбрасывать на мусор детские вещи с пятнами от пузырей. В TikTok блогерша под ником vona_doma показала, как избавиться от таких загрязнений за считанные минуты.

видео дня

Как предотвратить появление пятен от мыльных пузырей

После игры с мыльными пузырями одежду нужно дополнительно промыть под проточной водой.

"Не в стиральной машине, потому что в ней могут остаться небольшие следы стирального порошка", - отметила автор.

Как отстирать пятна от мыльных пузырей

Если на одежде уже появились пятна от мыльных пузырей, обычного полоскания в воде будет недостаточно. Блогерша проверила лайфхак на своих шортах с пятнами.

"Прополоскала все под холодной водой, а теперь замачиваю шорты в хлоргексидине", - отметила она.

После нескольких минут замачивания в аптечном средстве одежду нужно дополнительно постирать. После этого от пятен не останется и следа.

Но блогер подчеркнула, что такой лайфхак не всегда срабатывает на застарелых пятнах.

Видео с лайфхаком, как отмыть пятна от мыльных пузырей с одежды, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: vona_doma

vona_doma - страница в TikTok украинской блогерши, которая делится в видео советами по уходу за домом и полезными лайфхаками, а также рецептами вкусных блюд.

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