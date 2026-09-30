Как избавиться от пятен от мыльных пузырей на одежде — лайфхак для родителей

Можно не только легко избавиться от пятен на одежде, но и предотвратить их появление.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-pyaten-ot-mylnyh-puzyrey-na-odezhde-layfhak-dlya-roditeley-10800401.html Ссылка скопирована

Лайфхак, который спасет семейный бюджет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как предотвратить появление пятен от мыльных пузырей

Чем вывести пятна от пузырей с одежды

Многие родители выбрасывают детскую одежду сразу после того, как замечают на ней пятна от мыльных пузырей. Дело в том, что обычные средства для стирки, как правило, не справляются с такими загрязнениями.

Но Главред узнал, что вовсе не обязательно выбрасывать на мусор детские вещи с пятнами от пузырей. В TikTok блогерша под ником vona_doma показала, как избавиться от таких загрязнений за считанные минуты.

видео дня

Как предотвратить появление пятен от мыльных пузырей

После игры с мыльными пузырями одежду нужно дополнительно промыть под проточной водой.

"Не в стиральной машине, потому что в ней могут остаться небольшие следы стирального порошка", - отметила автор.

Как отстирать пятна от мыльных пузырей

Если на одежде уже появились пятна от мыльных пузырей, обычного полоскания в воде будет недостаточно. Блогерша проверила лайфхак на своих шортах с пятнами.

"Прополоскала все под холодной водой, а теперь замачиваю шорты в хлоргексидине", - отметила она.

После нескольких минут замачивания в аптечном средстве одежду нужно дополнительно постирать. После этого от пятен не останется и следа.

Но блогер подчеркнула, что такой лайфхак не всегда срабатывает на застарелых пятнах.

Видео с лайфхаком, как отмыть пятна от мыльных пузырей с одежды, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Читайте также:

Об источнике: vona_doma vona_doma - страница в TikTok украинской блогерши, которая делится в видео советами по уходу за домом и полезными лайфхаками, а также рецептами вкусных блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред