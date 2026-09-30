РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

Оккупанты будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии.

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РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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РФ начала кампанию по уничтожению энергосистемы Украины

Ночью под ударом в Киевской области были ТЭЦ, ТЭС и ГЭС

Аналитики призвали украинцев запасаться павербанками

Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар, пронализировав атаку на Украину в ночь на 30 сентября.

"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", -считают аналитики.

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Эксперты назвали цели оккупантов:

отключить украинские АЭС от объединенной сети;

полностью отрезать Киев от внешнего питания;

разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

"Целями ночной атаки врага в Киевской области стали ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции", - отметили мониторы и призвали украинцев запасаться павербанками.

К границе с Украиной перебросили десятки дронов

Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Российские дроны стали опаснее - Игнат

Спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска повышают разрешение камер на своих беспилотниках и применяют для их изготовления более дорогие и качественные материалы.

По словам спикера, качество оптики напрямую влияет на способность врага детально анализировать обстановку на земле.

"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся всё более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять этот БПЛА для той или иной цели", - объяснил Игнат.

Воздушные атаки РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 30 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. В городе возникли пожары. Также под удар попала и Киевская область. Есть жертвы и пострадавшие. На Киевщине погиб ребенок.

Восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области в ночь на 29 сентября. Огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных.

В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы.

Днем ​​28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.

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