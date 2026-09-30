РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

Главное:
- РФ начала кампанию по уничтожению энергосистемы Украины
- Ночью под ударом в Киевской области были ТЭЦ, ТЭС и ГЭС
- Аналитики призвали украинцев запасаться павербанками
Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар, пронализировав атаку на Украину в ночь на 30 сентября.
"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", -считают аналитики.
Эксперты назвали цели оккупантов:
- отключить украинские АЭС от объединенной сети;
- полностью отрезать Киев от внешнего питания;
- разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.
"Целями ночной атаки врага в Киевской области стали ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции", - отметили мониторы и призвали украинцев запасаться павербанками.
К границе с Украиной перебросили десятки дронов
Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.
"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.
Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.
Российские дроны стали опаснее - Игнат
Спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска повышают разрешение камер на своих беспилотниках и применяют для их изготовления более дорогие и качественные материалы.
По словам спикера, качество оптики напрямую влияет на способность врага детально анализировать обстановку на земле.
"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся всё более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять этот БПЛА для той или иной цели", - объяснил Игнат.
Воздушные атаки РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 30 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. В городе возникли пожары. Также под удар попала и Киевская область. Есть жертвы и пострадавшие. На Киевщине погиб ребенок.
Восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области в ночь на 29 сентября. Огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных.
В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы.
Днем 28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.
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О ресурсе: єРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
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