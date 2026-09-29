Провокации России против НАТО могут повлиять на помощь Украине: чего ждать

Провокации России против НАТО могут не снизить поддержку Украины. Эксперт объяснил, почему новые угрозы способны вынудить Европу усилить давление на РФ.

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Провокации России против НАТО - как это повлияет на помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: US Army

Ключевые тезисы:

Провокации РФ не уменьшат помощь Украине

Европа может усилить поддержку из-за новых угроз

Финансовая помощь Украине сталкивается с новыми трудностями

Открытые провокации России против стран НАТО не обязательно приведут к сокращению военной помощи Украине. Напротив, новые угрозы на восточном фланге Альянса могут подтолкнуть европейские страны к усилению давления на Москву. Об этом сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

"Если говорить о возможных провокациях или эскалации конфликтов на восточном фланге НАТО, то прямого негативного влияния это не окажет. Если это будет происходить на фоне продолжения российско-украинской войны в нынешнем формате, то это классика военного искусства: когда на тебя нападают на правом фланге, имеет смысл усилить давление на левом и нанести противнику удар там, где это возможно", - отметил Розумный. видео дня

Отдельно он рассмотрел возможный сценарий с усилением российской активности в Балтийском регионе. В таком случае европейским странам придётся одновременно учитывать войну против Украины и риски для безопасности непосредственно стран НАТО.

"Соответственно, если Россия параллельно с российско-украинской войной начнет, например, проецировать силу в Балтийском регионе, европейским стратегам не составит труда сложить два плюс два. Они поймут, что уменьшить эти риски и напряженность можно за счет усиления, что позволит им наносить более мощные удары по России", - подчеркнул эксперт.

В то же время с финансированием ситуация, по оценке Розумного, сложнее. Он обратил внимание на изменение отношения части европейского общества к продолжительной помощи Украине.

"Что касается финансовой поддержки, здесь ситуация сложнее. В целом финансовая поддержка Украины становится менее популярной и менее одобряемой частью западного, в частности европейского, общества", - сказал Розумный.

Эксперт считает, что само по себе изменение информационного фокуса из-за угроз со стороны НАТО вряд ли существенно ухудшит положение Украины. В то же время постоянное внимание к вопросу помощи может иметь обратный эффект среди части европейцев.

"Поэтому с этим нам придется иметь дело в любом случае, но само по себе переключение внимания существенно на это не повлияет. Наоборот, возможно, постоянное сосредоточение внимания на помощи Украине уже начинает раздражать часть рядовых европейских граждан. Если это будет происходить в основном за кулисами, то, возможно, для нас это даже лучше", - предположил Розумный.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо критически высказался в отношении поддержки Украины, заявив о высоком риске прямого столкновения между НАТО и Россией из-за решений западных политиков. Он подчеркнул, что Братислава не будет отправлять своих военных, и предостерег от провокаций, которые могут привести к применению статьи 5 Североатлантического договора.

Глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка вместе с представителями европейских спецслужб и лидерами стран Балтии предупредил о возможной попытке Кремля проверить готовность Альянса. По данным разведки, потенциальная эскалация ожидается уже в ближайшие месяцы и может включать диверсионные операции, использование дронов или даже ограниченное вторжение.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что в случае нападения на страны НАТО Россия начнет эскалацию не с ракетных ударов, а с применения беспилотников для проверки реакции союзников. По его мнению, агрессор может использовать на первом этапе восстановленные украинские БПЛА, после чего постепенно будет наращивать интенсивность атак.

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О персоне: Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005–2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), сообщает Википедия.

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