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Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицы

Мария Николишин
29 сентября 2026, 15:54
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Головоломки со спичками интересны и детям, и взрослым: в них сочетаются простые правила и необходимость мыслить нестандартно.
Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицы
Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками кажутся простым развлечением, но на самом деле заставляют мозг активно работать. В частности, они развивают логическое мышление.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась увлекательной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 48 секунд.

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицы
Переставьте две спички / фото: Главред

Чтобы найти правильный ответ, недостаточно просто смотреть на уравнение - нужно проанализировать условие и попробовать взглянуть на задачу под другим углом, пишет Главред.

видео дня

Сосредоточьте свое внимание на задаче, это поможет думать быстрее.

Попробуйте распознать закономерности и установить логические связи.

Ответ часто скрыт в мелкой детали, которую легко упустить.

Если вам удалось решить эту головоломку – поздравляем! Однако, если вам не удалось решить уравнение со спичками – не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицы
Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "9-8=3". Чтобы оно стало верным, нужно переместить одну спичку.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом. Время ограничено, нужно уложиться в 45 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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