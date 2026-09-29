Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицы

Головоломки со спичками интересны и детям, и взрослым: в них сочетаются простые правила и необходимость мыслить нестандартно.

https://glavred.info/life/kovarnaya-golovolomka-so-spichkami-pravilnyy-otvet-vidyat-lish-edinicy-10800137.html Ссылка скопирована

Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками кажутся простым развлечением, но на самом деле заставляют мозг активно работать. В частности, они развивают логическое мышление.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась увлекательной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 48 секунд.

Переставьте две спички / фото: Главред

Чтобы найти правильный ответ, недостаточно просто смотреть на уравнение - нужно проанализировать условие и попробовать взглянуть на задачу под другим углом, пишет Главред.

видео дня

Сосредоточьте свое внимание на задаче, это поможет думать быстрее.

Попробуйте распознать закономерности и установить логические связи.

Ответ часто скрыт в мелкой детали, которую легко упустить.

Если вам удалось решить эту головоломку – поздравляем! Однако, если вам не удалось решить уравнение со спичками – не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.

Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "9-8=3". Чтобы оно стало верным, нужно переместить одну спичку.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом. Время ограничено, нужно уложиться в 45 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

Читайте также:

Об источнике: Головоломки Puzzles Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред