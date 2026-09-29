Как быстро отмыть стены от детских рисунков: классный лайфхак без ремонта

Детское творчество на стенах больше не будет проблемой для родителей с этим хитрым трюком.

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Простой лайфхак убережет от загрязнений не только стены, но и некоторые поверхности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как стереть детские рисунки со стен

Какое простое средство поможет справиться с загрязнениями

Ни для кого не секрет, что дети часто любят рисовать на стенах. Это создает проблемы для родителей, ведь не все ручки и карандаши легко смываются со стен.

Главред узнал, что в таком случае не обязательно задумываться о ремонте, ведь эксперт по уборке Йоланда Эррера в TikTok поделилась крутым лайфхаком, как смыть детские рисунки со стен.

видео дня

Как смыть следы от ручек и карандашей со стен

Йоланда говорит, что для очистки стен не нужно использовать дорогостоящие специальные средства. Достаточно взять обычный теннисный мяч.

Его нужно намочить, а затем осторожно, без чрезмерного давления, потереть им загрязнённый участок стены.

Эксперт проверила этот метод на одном из самых сложных типов загрязнений в квартирах с детьми. Эррера провела влажным мячом по линии, оставленной шариковой ручкой, и повторяла движение до тех пор, пока след не начал светлеть.

"Несмотря на простоту, этот метод не является универсальным. Результат напрямую зависит от типа поверхности, поэтому не стоит пробовать этот лайфхак сразу на видимой части стены или мебели", - предупредила эксперт.

Видео с лайфхаком блогерши можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Йоланда Эррера Йоланда Эррера, известная в соцсетях как Yoli Vaquita или YolandavaquitaYoli, - испанская блогерша и автор контента об уборке, порядке и уходе за домом. В TikTok у блогерши 1,5 миллиона подписчиков.

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