Украина и ещё 3 страны могут получить четкий план вступления в ЕС: что готовит Брюссель

Документы определят не только реформы для кандидатов, но и обязательства самих государств-членов ЕС, от которых зависит разблокирование переговоров.

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Украина может получить четкий план вступления в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины и еще трех стран

В документах будут прописаны реформы и сроки

Косово, Сербия и Грузия такого формата не получат

Еврокомиссия готовит отдельные "дорожные карты" вступления в Европейский Союз для Украины, Черногории, Молдовы и Албании. В документах будут прописаны конкретные реформы и ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров для каждого из четырех государств, пишет Politico.

О подготовке документов изданию рассказали два высокопоставленных чиновника ЕС. Речь идет о странах, которые в Брюсселе считают наиболее продвинутыми кандидатами, - именно они должны получить более четкий алгоритм движения к членству вместо нынешней размытой процедуры.

Принципиальное нововведение касается не только самих кандидатов. По замыслу Еврокомиссии, "дорожные карты" зафиксируют также обязательства государств-членов ЕС, от позиции которых зависит открытие и закрытие переговорных кластеров. Именно блокировка со стороны отдельных столиц, в частности Венгрии, до сих пор сдерживала формальный старт переговоров с Киевом.

Кто остался вне списка

Подготовку документов подтвердил представитель Еврокомиссии, отметив, что они будут содержать приоритеты, временные рамки и конкретные результаты, которые помогут наиболее подготовленным кандидатам завершить необходимые реформы.

В то же время круг адресатов намеренно сужен. На данном этапе "дорожные карты" не будут предлагаться Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Такой формат не предусмотрен и для Грузии, Турции и Сербии, где процесс евроинтеграции затормозился или пошел в обратную сторону.

Расширение без полноправного членства

Параллельно Брюссель пересматривает саму политику подготовки к будущему расширению. Новый подход предусматривает постепенное вхождение кандидатов в общее пространство еще до формального вступления - благодаря экономическим преимуществам и доступу к совместным проектам, объем которых будет зависеть от прогресса реформ.

Обновленную политику расширения планируют представить чиновникам 6 октября.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Венгрия во время заседания рабочей группы Совета Европейского Союза по вопросам расширения (COELA) заблокировала начало процедуры открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины.

Напомним, что у Украины есть все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже к 2030 году. Эту дату считает вполне реальной и реалистичной посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Ранее Украина начала переговоры с Евросоюзом по шестому переговорному кластеру – "внешние отношения", который определяет параметры согласования международной, торговой и оборонной политики страны-кандидата с политикой ЕС. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета ЕС.

В то же время политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук отмечал, что нельзя исключать возникновение проблем со стороны Польши в связи с ратификацией вступления Украины в Европейский Союз. Главная причина - это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиаорганизация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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