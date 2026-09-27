Молодые деревья будут защищены всю зиму: что нужно обязательно сделать осенью

К зиме молодые деревья следует подготовить заранее, ведь неокрепшие корни и тонкая кора особенно чувствительны к холоду.

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Как защитить молодые деревья перед зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как подготовить молодые деревья к зиме

Как правильно поливать саженцы осенью и зимой

Как правильно мульчировать деревья для защиты корней

С приходом холодов именно молодые саженцы становятся наиболее уязвимыми в саду. Их корневая система еще не окрепла, кора тонкая, а резкие перепады температуры и голодные дикие животные могут нанести непоправимый вред.

Эксперты советуют не ждать первых морозов, а заранее позаботиться о комплексной защите, пишет Главред со ссылкой на Homes & Gardens.

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Как поливать деревья осенью и зимой

Часто садоводы прекращают полив сразу после похолодания, считая, что растения больше не нуждаются во влаге. Это распространенное заблуждение. В засушливые периоды осенью и зимой саженцы, особенно вечнозеленые породы, остро нуждаются в увлажнении. Хвоя продолжает испарять воду даже в холодное время года, поэтому предзимний обильный полив помогает насытить почву и снизить риск высыхания и побурения кроны.

Как правильно мульчировать деревья для защиты корней

Органическая мульча - это природный теплоизолятор, который удерживает влагу и защищает корневую систему от резких перепадов температуры. Рекомендуем использовать измельчённую кору, древесную щепу, сосновую кору или специальные мульчирующие маты. Оптимальный слой составляет 5–10 сантиметров. Важно распределять мульчу равномерно по площади проекции кроны, оставляя небольшое расстояние у самого ствола. Если засыпать кору вплотную, скапливается лишняя влага, что провоцирует гниение и грибковые заболевания.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Как уберечь молодые деревья от грызунов и диких животных

Зимой, когда не хватает пищи, кролики, мыши и даже олени могут повреждать кору молодых деревьев. Это опасно, ведь повреждение сосудистой системы приводит к ослаблению и вымерзанию растения. Чтобы этого избежать, вокруг стволов устанавливают защитные конструкции. Наиболее эффективны сетчатые и проволочные барьеры, которые должны быть достаточно высокими, чтобы животные не дотянулись до ветвей. Материал должен пропускать воздух, обеспечивая вентиляцию коры. Весной не стоит спешить снимать ограждение, ведь молодые почки и побеги остаются привлекательными для голодных животных.

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Об источнике: Homes & Gardens Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.

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