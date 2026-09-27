Золотая находка спустя столетия: археологи раскрыли тайну 2700-летней гробницы

Среди находок - оружие, золотые и бронзовые детали, украшения, элементы колесницы.

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Археологи нашли сокровище / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

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Обнаружена этрусская гробница возрастом около 2700 лет

Захоронение нашли к северу от Рима

В Италии археологи обнаружили монументальную этрусскую гробницу возрастом около 2700 лет. Захоронение нашли возле древнего города Вульчи, к северу от Рима. Несмотря на следы давних попыток ограбления, внутри сохранилось множество ценных артефактов.

Погребение относится к VII веку до н. э. и включает как минимум три камеры. После обрушения перекрытий они оказались засыпаны, что, вероятно, и помогло сохранить содержимое, пишет Live Science.

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Среди находок - оружие, золотые и бронзовые детали, украшения, элементы колесницы, предметы одежды, редкая женская обувь и почти полный набор посуды для пира. Особый интерес представляет бронзовый треножник, изготовленный на Родосе.

Археолог Кристиан Мазе из Британского музея считает набор находок свидетельством исключительного положения погребённого и называет захоронение "гробницей высшего ранга".

К этой находке исследователи шли больше ста лет. Ещё в 1889 году археолог Стефан Гзелл заметил огромный курган, однако продолжить раскопки тогда не удалось. Современная экспедиция "Возвращение в Вульчу" обнаружила, что сооружение может быть значительно масштабнее первоначальных оценок и сопоставимо с крупнейшими этрусскими курганами региона.

На сегодняшний день раскоп вновь засыпали, чтобы защитить древний памятник. Археологи намерены продолжить исследования в 2027 году.

Находка особенно важна для изучения этрусков - древней цивилизации, оставившей после себя мало письменных источников. Именно археологические открытия позволяют учёным восстанавливать представления об их культуре, быте и общественном устройстве.

Что известно о древней Антарктиде - открытие ученых

Антарктида сегодня ассоциируется с ледяной пустыней и научными станциями, однако миллионы лет назад ее облик был совсем другим. Исследования показывают, что на территории современного континента когда-то произрастали леса, встречались болота и водоемы, а климат был намного теплее нынешнего.

Интерес представляют и древние полинезийские предания. В маорийской традиции сохранились рассказы о мореплавателе Хуи Те Рангиора, который, согласно легенде, мог достичь южных холодных вод примерно в VII веке.

Однако подтвержденных археологических находок, доказывающих посещение Антарктиды древними мореплавателями, пока нет. Поэтому подобные сведения остаются предметом научных дискуссий, хотя и помогают исследователям по-новому оценивать масштабы дальних плаваний полинезийцев до европейской эпохи.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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