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Бананы не почернеют уже через пару дней: раскрыт хитрый способ хранения

Алексей Тесля
26 сентября 2026, 19:30
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Причина быстрого созревания бананов связана с этиленом - природным растительным гормоном в газообразной форме.
Бананы
Как сохранить свежесть бананов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Для бананов можно использовать отдельный способ хранения
  • Один из простых приёмов заключается в изолировании плодоножки
  • Можно использовать фольгу и герметичный пакет

Бананы относятся к тем фруктам, которые продолжают созревать уже после того, как их собрали. Поэтому спустя несколько дней после покупки ярко-жёлтая кожура может покрыться коричневыми пятнами, а мякоть становится значительно мягче.

При этом бананы остаются популярным вариантом для быстрого перекуса. Они содержат клетчатку и калий, который необходим организму, в том числе для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, пишет Express.

видео дня

Причина быстрого созревания связана с этиленом - природным растительным гормоном в газообразной форме. Бананы выделяют его в процессе созревания, а сам газ, в свою очередь, способен ускорять созревание расположенных рядом фруктов.

Именно поэтому для бананов можно использовать отдельный способ хранения. Один из простых кухонных приёмов заключается в том, чтобы изолировать плодоножки.

Зачем нужна обычная фольга

Согласно этому совету, большая часть этилена выделяется через область, где банан соединяется с плодоножкой. Если ограничить контакт этого участка с окружающим воздухом, процесс созревания можно несколько замедлить.

Для этого не обязательно разделять связку на отдельные плоды. Достаточно взять небольшой кусок алюминиевой фольги и плотно обернуть им верхнюю часть связки - место соединения бананов со стеблем.

Такой способ считается одним из наиболее простых вариантов домашнего хранения. В одном из сравнительных тестов разных методов продления свежести бананов именно использование фольги получило высокую оценку - 9,5 балла из 10.

Ещё один вариант - герметичный пакет

Существует и другой способ: поместить бананы в герметично закрывающийся пакет, не содержащий бисфенол-А. Подобные пакеты часто используют для хранения продуктов, фруктов и приготовленной еды.

Однако у этого метода есть особенность. В ходе эксперимента через несколько дней пакет заметно раздулся из-за газов, выделяемых фруктами. При этом сами бананы сохранили привлекательный внешний вид: кожура оставалась преимущественно ярко-жёлтой, лишь у плодоножки сохранялся небольшой зеленоватый оттенок, а коричневых пятен было совсем немного.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

При этом внешний вид - не единственное изменение. После очистки плоды оказались гораздо более мягкими и приобрели кремообразную консистенцию. Вкус также стал более выраженным.

Поэтому герметичное хранение может быть интересным вариантом для тех, кому нравится особенно мягкая текстура бананов. А если хочется максимально сохранить привычный вид и консистенцию фруктов, стоит обратить внимание на более простой способ с изоляцией плодоножек фольгой.

Смотрите видео - как правильно хранить овощи и фрукты летом:

В видео собраны простые рекомендации, которые помогут дольше сохранить свежесть овощей и фруктов в тёплое время года. Для этого не нужны специальные контейнеры или дорогое оборудование - достаточно правильно организовать хранение дома.

Автор также рассказывает, какие продукты лучше не убирать в холодильник, поскольку низкая температура может ухудшить их качество. Отдельно объясняется, почему картофель не стоит хранить рядом с луком, а бананы лучше держать отдельно от яблок и других плодов, активно выделяющих этилен.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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