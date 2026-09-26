Переговоры Зеленского с Путиным: Трамп назвал вероятные сроки заключения сделки

Президент США призвал Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным.

https://glavred.info/world/peregovory-zelenskogo-s-putinym-tramp-nazval-veroyatnye-sroki-zaklyucheniya-sdelki-10799552.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп призвал к переговорам лидеров Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse ​

Главное:

Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Путиным

Украина и РФ могут заключить соглашение до наступления зимы

Президент США Дональд Трамп заявил о том заключения соглашения между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами, сообщает ClashReport.

видео дня

"Знаете, чего я хочу от Зеленского? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским", - сказал он.

При этом Трамп также ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с Зеленским поставки Украине ракет для Patriot.

"Да. Я много с ним разговаривал, и он согласен, и Путин согласен. Когда-нибудь, надеюсь, в не слишком отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат соглашение", - добавил Трамп.

Смотрите видео - заявление Дональда Трампа:

/ Скриншот

Переговоры Зеленского и Путина - оценка эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил вероятность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в рамках потенциальных переговоров по прекращению войны.

По словам эксперта, украинская сторона, как он считает, понимает, что проведение такой встречи остаётся маловероятным. Загородний связывает это с позицией российского руководства и предполагает, что Путин может отказаться от личного участия в переговорах.

Эксперт объясняет свою оценку тем, что прямой диалог с украинским руководством, по его мнению, мог бы иметь для Кремля определённые политические последствия. В частности, такая встреча могла бы восприниматься как признание Украины и её президента самостоятельными сторонами переговорного процесса.

Загородний считает, что ожидать непосредственных переговоров между двумя лидерами пока не приходится. При этом его вывод является экспертной оценкой возможного развития событий, а не подтверждённым фактом о намерениях российского президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве. Как сообщает агентство Bloomberg, президент Украины отклонил предложение Трампа.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Читайте также:

О ресурсе: Clash Report Clash Report - это крупный международный агрегатор военных новостей, OSINT-контента и аналитики локальных конфликтов. Проект наиболее активен в X (Twitter) и Telegram. Ресурс позиционирует себя как независимую платформу с оперативной информацией из зон боевых действий. Согласно исследованиям аналитических центров (в частности, Foundation for Defense of Democracies) и военных экспертов, Clash Report тесно связан с турецким медийным пространством и структурами, близкими к оборонно-промышленному комплексу Турции. В редакции работают бывшие турецкие журналисты. Проект получил большую известность во время войны в Нагорном Карабахе (2020) и на ранних этапах полномасштабной войны в Украине, массово публикуя кадры работы турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред