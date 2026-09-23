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Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня - ️заявление в ООН

Юрий Берендий
23 сентября 2026, 19:05
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51 государство-член ООН призвало Россию поступить таким же образом и вернуть депортированных украинцев.
Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня — ️заявление в ООН
Прекращение огня в Украине - 51 страна-член ООН выдвинула требование России / Коллаж: Главред, фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила, МИД Украины

Ключевые тезисы:

  • Украина согласилась на полное прекращение огня
  • Россию призвали согласиться на перемирие

Украина выразила готовность к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня . Об этом говорится в совместном заявлении 51 государства-члена ООН, которое цитирует Министерство иностранных дел Украины.

В документе страны-подписанты подчеркнули общую позицию в отношении войны и поддержали Украину в противостоянии российской агрессии.

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"Еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня. Призываем Россию наконец поступить так же", - говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН.

Отдельно участники обратили внимание на вопрос об украинских гражданских лицах, находящихся в России или на оккупированных территориях. Речь идет, в частности, о детях, которые были принудительно перемещены или депортированы.

"Призываем Россию обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей", - отмечается в заявлении.

Страны также подняли вопрос о работе украинского экспорта и ситуации в Черном море. В заявлении отмечается, что действия России создают риски для глобальной продовольственной безопасности.

"Россия пытается заблокировать украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Поддерживаем усилия по обеспечению свободы судоходства в Черном море", - говорится в совместном заявлении.

Отдельный акцент сделан на дальнейшем дипломатическом процессе. Подписавшие заявление страны связывают прекращение боевых действий с переходом к переговорам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования.

"Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам ради всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира", - заявили 51 страна-член ООН.

Сколько ещё Россия сможет воевать - комментарий эксперта

России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода, после чего Москва может столкнуться со все более серьезными экономическими ограничениями. Речь идет прежде всего о резервах, топливе, бюджете и экспортных доходах. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

По оценке Новака, именно финансовые возможности будут определять, как долго Кремль сможет поддерживать нынешние масштабы войны. Среди факторов, которые могут ограничивать Москву, он также называет доступность топлива и сокращение экономических резервов.

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Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол США в НАТО Мэтт Витакер заявил, что ситуация на фронте остается тупиковой, а ее окончательное разрешение возможно лишь дипломатическим путем. По его словам, обе стороны сейчас пытаются одержать верх на поле боя, поэтому компромисса пока нет. В то же время выходом из тупика может стать серия локальных перемирий и промежуточных соглашений, в частности о защите гражданской инфраструктуры и больниц.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Россия не сможет победить в войне, а Владимир Путин должен немедленно сесть за стол переговоров. Оценивая динамику боевых действий, он отметил соотношение потерь как один к пяти и обратил внимание на баланс сил: украинские войска деоккупировали около 800 квадратных километров территории против 900, которые Россия сумела захватить в этом году.

Владимир Зеленский заявил о реальной возможности завершить войну или добиться прекращения огня еще до наступления зимы, но только при условии решительной поддержки со стороны союзников. Президент подчеркнул, что для этого необходима политическая воля США и систематические поставки средств ПВО - в частности, "зимнего пакета" ракет для комплексов Patriot, ведь без этого добиться прочного мира будет значительно сложнее.

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Об источнике: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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