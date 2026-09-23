Родителям школы, где учатся дети Меган и Гарри выставили жесткие условия

Кратко:
- Какое условие выставили родителям
- При чем тут дети Меган и Гарри
В новой школе принца Арчи и принцессы Лилибет в Великобритании ввели строгие правила из-за повышенного внимания к семье принца Гарри и Меган Маркл.
Руководство учебного заведения заранее предупредило родителей учеников о необходимости соблюдать максимальную конфиденциальность.
По информации СМИ, всем семьям разослали уведомление, в котором прямо попросили не фотографировать и не снимать на видео детей, а также не публиковать никакие материалы в соцсетях без согласия. Цель - обеспечить безопасность и приватность всех учеников, а не только детей герцога и герцогини Сассекских.
Особые меры связаны с тем, что вокруг семьи сохраняется повышенный интерес со стороны прессы и общественности. Ранее ситуация уже обострялась: в одном из родительских чатов произошла утечка личного номера Меган Маркл, что вызвало серьёзные вопросы безопасности.
Кроме того, из-за проблем с безопасностью и логистикой дети Гарри и Меган уже меняли школу вскоре после начала учебного года.
В результате администрация учебного заведения решила действовать на опережение, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и защитить частную жизнь семей.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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