Родителям школы, где учатся дети Меган и Гарри выставили жесткие условия

Родителям других детей запретили фотографировать и постичь в социальные сети.

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Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Кратко:

Какое условие выставили родителям

При чем тут дети Меган и Гарри

В новой школе принца Арчи и принцессы Лилибет в Великобритании ввели строгие правила из-за повышенного внимания к семье принца Гарри и Меган Маркл.

Руководство учебного заведения заранее предупредило родителей учеников о необходимости соблюдать максимальную конфиденциальность.

видео дня

По информации СМИ, всем семьям разослали уведомление, в котором прямо попросили не фотографировать и не снимать на видео детей, а также не публиковать никакие материалы в соцсетях без согласия. Цель - обеспечить безопасность и приватность всех учеников, а не только детей герцога и герцогини Сассекских.

Меган и Гарри сильно обеспокоены конфидециальностью / Фото Instagram/meghan

Особые меры связаны с тем, что вокруг семьи сохраняется повышенный интерес со стороны прессы и общественности. Ранее ситуация уже обострялась: в одном из родительских чатов произошла утечка личного номера Меган Маркл, что вызвало серьёзные вопросы безопасности.

Кроме того, из-за проблем с безопасностью и логистикой дети Гарри и Меган уже меняли школу вскоре после начала учебного года.

В результате администрация учебного заведения решила действовать на опережение, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и защитить частную жизнь семей.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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