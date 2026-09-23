Зачем класть лавровый лист возле батареи: скрытый эффект дешевой специи

Затхлый запах в комнатах можно устранить с помощью обычного лаврового листа. Как использовать эту специю возле батареи и в шкафу.

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Куда положить лавровый лист, если батареи холодные / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как лавровый лист поможет освежить воздух

Куда положить специю для более сильного аромата

Почему лавровый лист следует держать подальше от обогревателей

В холодное время года, когда окна большую часть дня остаются закрытыми, воздух в комнатах быстро теряет свежесть. Запахи из кухни, от домашних питомцев или влажного текстиля задерживаются в помещении, создавая ощущение застоя. Спасением от этой проблемы может стать простой кухонный ингредиент - лавровый лист. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Телеграф", обычные лавровые листья могут стать альтернативой искусственным освежителям воздуха и наполнить дом приятным пряно-травянистым ароматом.

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Как лавровый лист освежает воздух

Листья лаврового дерева содержат эфирные масла. При комнатной температуре ароматические соединения выделяются постепенно, а под действием тепла запах становится более ощутимым. Именно поэтому сухие лавровые листья можно использовать в качестве простого натурального ароматизатора для дома.

Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно выполнить несколько простых шагов:

Подготовьте листья

Возьмите 2–3 сухих лавровых листа и слегка разотрите их между пальцами. Это поможет высвободить ароматические вещества.

Положите возле батареи

Поместите подготовленные листья в небольшую огнеупорную чашку или на блюдце и поставьте рядом с тёплым радиатором отопления.

Помните о безопасности

Не кладите лавровые листья внутрь электрических обогревателей и не допускайте их контакта с раскаленными элементами отопительных приборов.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Что делать, если батареи ещё холодные

Если отопительный сезон еще не начался или батареи холодные, лавровый лист можно использовать по-другому. Сухие листья складывают в небольшой тканевый мешочек, который хорошо пропускает воздух, и кладут в шкаф с бельем.

Аромат лавра поможет перебить затхлый запах в закрытом помещении. Когда он ослабнет, листья просто заменяют на свежие.

Лавровый лист не заменит проветривание

Важно помнить, что такой способ лишь маскирует неприятные запахи и придает помещению приятный аромат. Он не очищает и не обеззараживает воздух и не может заменить регулярное проветривание, уборку и устранение источника неприятного запаха.

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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