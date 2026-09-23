Зачем класть лавровый лист возле батареи: скрытый эффект дешевой специи

О чём вы узнаете:
- Как лавровый лист поможет освежить воздух
- Куда положить специю для более сильного аромата
- Почему лавровый лист следует держать подальше от обогревателей
В холодное время года, когда окна большую часть дня остаются закрытыми, воздух в комнатах быстро теряет свежесть. Запахи из кухни, от домашних питомцев или влажного текстиля задерживаются в помещении, создавая ощущение застоя. Спасением от этой проблемы может стать простой кухонный ингредиент - лавровый лист. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание "Телеграф", обычные лавровые листья могут стать альтернативой искусственным освежителям воздуха и наполнить дом приятным пряно-травянистым ароматом.
Как лавровый лист освежает воздух
Листья лаврового дерева содержат эфирные масла. При комнатной температуре ароматические соединения выделяются постепенно, а под действием тепла запах становится более ощутимым. Именно поэтому сухие лавровые листья можно использовать в качестве простого натурального ароматизатора для дома.
Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно выполнить несколько простых шагов:
Подготовьте листья
Возьмите 2–3 сухих лавровых листа и слегка разотрите их между пальцами. Это поможет высвободить ароматические вещества.
Положите возле батареи
Поместите подготовленные листья в небольшую огнеупорную чашку или на блюдце и поставьте рядом с тёплым радиатором отопления.
Помните о безопасности
Не кладите лавровые листья внутрь электрических обогревателей и не допускайте их контакта с раскаленными элементами отопительных приборов.
Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:
Что делать, если батареи ещё холодные
Если отопительный сезон еще не начался или батареи холодные, лавровый лист можно использовать по-другому. Сухие листья складывают в небольшой тканевый мешочек, который хорошо пропускает воздух, и кладут в шкаф с бельем.
Аромат лавра поможет перебить затхлый запах в закрытом помещении. Когда он ослабнет, листья просто заменяют на свежие.
Лавровый лист не заменит проветривание
Важно помнить, что такой способ лишь маскирует неприятные запахи и придает помещению приятный аромат. Он не очищает и не обеззараживает воздух и не может заменить регулярное проветривание, уборку и устранение источника неприятного запаха.
Читайте также:
- Почему нужно класть фольгу в посудомоечную машину: результат превзойдёт ожидания
- Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего ее смешивают с содой
- Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитрость
Об источнике: Телеграф
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред