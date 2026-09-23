Не только в Украине: где за рубежом украинский язык имеет официальный статус

О чём вы узнаете:
- Где украинский язык имеет статус языка меньшинства
- Как страны Европы защищают украинский язык
- Каков статус украинского языка за рубежом
Украинский язык является единственным государственным языком в Украине, однако из-за многовековой истории миграции его носители образуют многочисленные общины по всему миру. За рубежом украинский язык не является государственным языком ни одной страны, однако в ряде европейских государств он признан языком национального меньшинства и имеет различные формы правовой защиты.
В частности, украинский язык входит в перечень языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или меньшинственных языков. В то же время конкретный уровень защиты и возможности использования украинского языка зависят от законодательства каждого государства. Главред расскажет об этом подробнее.
Ранее мы рассказывали о том,
Хорватия - украинский язык имеет статус языка национального меньшинства
Как сообщает ТСН, украинский язык относится к языкам национальных меньшинств, для которых государство предусматривает специальные права в сфере образования и культуры. Представители национальных меньшинств могут получать образование на родном языке на разных уровнях. Украинский также указан среди языков, на которые распространяются обязательства Хорватии по Европейской хартии.
Румыния - государство защищает права украинской общины
В Румынии украинский язык пользуется защитой как язык национального меньшинства. Представители украинской общины могут пользоваться предусмотренными законодательством правами в сфере образования и культуры. Это дает возможность поддерживать обучение на украинском языке, культурные инициативы и деятельность общественных организаций.
Словакия - украинский язык имеет статус языка меньшинства
В Словакии украинский язык относится к языкам национальных меньшинств, права носителей которых защищаются законодательством. Представители общины имеют возможности для поддержки образования, культурных учреждений и других форм сохранения языковой самобытности. Словакия ратифицировала Европейскую хартию региональных или миноритарных языков в 2001 году.
Польша - украинский язык пользуется защитой как язык национального меньшинства
В Польше украинский язык признан языком национального меньшинства и имеет соответствующую правовую защиту. Польша также является участницей Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
В то же время значительное увеличение числа украинцев после 2022 года само по себе не изменило юридический статус украинского языка в стране. Он продолжает функционировать в рамках прав, предусмотренных для национальных меньшинств.
Украинский язык сохраняется и за пределами Европы
Украинские общины исторически сформировались также в странах Северной и Южной Америки. Там действуют украинские школы, культурные общества, церкви, СМИ и общественные организации, которые поддерживают использование украинского языка среди представителей диаспоры.
При этом наличие крупной украинской общины в той или иной стране не означает автоматического присвоения украинскому языку официального или регионального статуса. Правовой статус определяется законодательством конкретного государства, а уровень защиты языка зависит от соответствующих национальных норм и международных обязательств.
Читайте также:
- Вундеркинд с украинскими корнями: что известно о самом умном человеке в мире
- В Руси действовали особые правила для шпионов: что предусматривал договор с Византией
- Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред