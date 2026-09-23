Не только в Украине: где за рубежом украинский язык имеет официальный статус

Украинский за пределами Украины не является государственным, но в европейских стран имеет статус языка национального меньшинства и пользуется правовой защитой.

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В каких странах украинский язык признан языком меньшинства / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где украинский язык имеет статус языка меньшинства

Как страны Европы защищают украинский язык

Каков статус украинского языка за рубежом

Украинский язык является единственным государственным языком в Украине, однако из-за многовековой истории миграции его носители образуют многочисленные общины по всему миру. За рубежом украинский язык не является государственным языком ни одной страны, однако в ряде европейских государств он признан языком национального меньшинства и имеет различные формы правовой защиты.

В частности, украинский язык входит в перечень языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или меньшинственных языков. В то же время конкретный уровень защиты и возможности использования украинского языка зависят от законодательства каждого государства. Главред расскажет об этом подробнее.

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Хорватия - украинский язык имеет статус языка национального меньшинства

Как сообщает ТСН, украинский язык относится к языкам национальных меньшинств, для которых государство предусматривает специальные права в сфере образования и культуры. Представители национальных меньшинств могут получать образование на родном языке на разных уровнях. Украинский также указан среди языков, на которые распространяются обязательства Хорватии по Европейской хартии.

Румыния - государство защищает права украинской общины

В Румынии украинский язык пользуется защитой как язык национального меньшинства. Представители украинской общины могут пользоваться предусмотренными законодательством правами в сфере образования и культуры. Это дает возможность поддерживать обучение на украинском языке, культурные инициативы и деятельность общественных организаций.

Словакия - украинский язык имеет статус языка меньшинства

В Словакии украинский язык относится к языкам национальных меньшинств, права носителей которых защищаются законодательством. Представители общины имеют возможности для поддержки образования, культурных учреждений и других форм сохранения языковой самобытности. Словакия ратифицировала Европейскую хартию региональных или миноритарных языков в 2001 году.

Польша - украинский язык пользуется защитой как язык национального меньшинства

В Польше украинский язык признан языком национального меньшинства и имеет соответствующую правовую защиту. Польша также является участницей Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В то же время значительное увеличение числа украинцев после 2022 года само по себе не изменило юридический статус украинского языка в стране. Он продолжает функционировать в рамках прав, предусмотренных для национальных меньшинств.

Украинский язык сохраняется и за пределами Европы

Украинские общины исторически сформировались также в странах Северной и Южной Америки. Там действуют украинские школы, культурные общества, церкви, СМИ и общественные организации, которые поддерживают использование украинского языка среди представителей диаспоры.

При этом наличие крупной украинской общины в той или иной стране не означает автоматического присвоения украинскому языку официального или регионального статуса. Правовой статус определяется законодательством конкретного государства, а уровень защиты языка зависит от соответствующих национальных норм и международных обязательств.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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