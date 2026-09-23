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Не просто для красоты: почему кнопка 5 на пульте от телевизора имеет рельеф

Мария Николишин
23 сентября 2026, 13:19
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Небольшой выступ на центральной клавише выполняет функцию, без которой управление вслепую было бы невозможно.
Не просто для красоты: почему кнопка 5 на пульте от телевизора имеет рельеф
Почему на пульте от телевизора есть рельефные кнопки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем на кнопке 5 делают выпуклую точку
  • Как найти другие кнопки, не глядя на пульт

Пульт - это незаменимое устройство, когда нужно включить телевизор или переключать каналы. Хотя большинство людей пользуется им почти каждый день, о секрете одной маленькой детали дизайна знают далеко не все.

Главред решил разобраться, почему кнопка 5 на пульте рельефная.

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Почему на кнопках есть выпуклые точки или полоски

Выпуклая точка или полоска на кнопке с цифрой 5, которая есть почти на каждом пульте дистанционного управления, не имеет никакого отношения к дизайну - это тактильный ориентир, позволяющий управлять телевизором, не отводя глаз от экрана, пишет El Cronista.

Выбор именно этой клавиши объясняется геометрией: пятерка находится в центре цифрового блока, поэтому служит точкой отсчета для всех остальных кнопок. Нащупав ее пальцем, пользователь автоматически определяет расположение соседних кнопок - двойка расположена выше, четверка и шестерка по бокам, восьмерка внизу.

Такой принцип позволяет переключать каналы интуитивно, не прерывая просмотр и не включая свет в темной комнате.

Какую еще функцию выполняет выпуклость на кнопке

Стандарты проектирования Universal, документируемые технологическими компаниями, заложили в эти выпуклости еще одну функцию - доступность для людей с нарушениями зрения.

Механизм здесь работает по логике, близкой к шрифту Брайля: незрячий или слабовидящий пользователь получает полную автономию во взаимодействии с бытовой техникой, без посторонней помощи.

Аналогичное решение давно применяется в компьютерных клавиатурах - там выпуклые метки нанесены на буквы F и J, от которых пальцы "расходятся" по рядам.

Какие кнопки на пульте также могут иметь тактильные обозначения

Современные пульты получают тактильные обозначения и на других ключевых клавишах. Рельеф наносят на кнопки громкости и переключения каналов, чтобы регулировать звук или быстро менять программу вслепую.

Отдельно маркированы клавиши управления воспроизведением - они позволяют мгновенно поставить на паузу или возобновить видео на стриминговых платформах.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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