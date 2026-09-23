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Россия готовит новую масштабную атаку по Украине - Зеленский

Виталий Кирсанов
23 сентября 2026, 01:32
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На фоне угрозы со стороны РФ Зеленский сообщил о встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
Россия готовит новую масштабную атаку по Украине
Россия готовит новую масштабную атаку по Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, Владимир Зеленский

Кратко:

  • Украинская разведка предупредила об угрозе со стороны РФ
  • Зеленский заявил, что вопрос ослабления санкций против РФ не должен рассматриваться

Россия готовит новую массированную атаку по Украине. Об этом заявил в Telegram президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

"Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", - сказал глава государства.

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На фоне этой угрозы Зеленский сообщил о встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Стороны обсудили вопросы безопасности, защиту украинцев, подготовку страны к зимнему периоду, а также дальнейшие дипломатические возможности.

Отдельно президент отметил поддержку со стороны Великобритании в сфере энергетики. По его словам, Лондон предоставил новый вклад, который особенно важен накануне зимы. Параллельно Украина продолжает переговоры с международными партнерами о дополнительных средствах противовоздушной обороны.

Зеленский также заявил, что на фоне подготовки Россией новых ударов вопрос ослабления санкционного давления на РФ не должен рассматриваться.

"У нас с господином премьер-министром в этом вопросе позиция общая: пока идет война, санкции должны сохраняться и усиливаться", - подчеркнул президент.

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Инфографика: Главред

Почему российские дроны стали бить точнее

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отметил, что Россия могла повысить точность ударов дронами благодаря использованию мобильных LTE-вышек в Беларуси, скрытых устройств и систем коррекции маршрута беспилотников.

По его словам, такой механизм не обязательно предполагает постоянное дистанционное управление дроном. Беспилотник может большую часть маршрута проходить по заранее заданным координатам, а связь использовать лишь на отдельных этапах полета.

"Дрон определенную часть маршрута может пролетать просто по заданным координатам или с помощью инерциальной системы, а затем связь на короткое время включается для коррекции или донаведения", - предполагает он.

Удары РФ по украинской энергетике - новости по теме

Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Российское ведомство объяснило такое решение ответом на якобы атаки по инфраструктуре РФ.

Как ранее сообщал Главред, Путин заявил о намерении РФ наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В интервью он заявил, что приказал наносить удары российским войскам после саммита ШОС в Бишкеке.

Ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистичного сценария пока нет. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его словам, с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способности России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.

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О персоне: Энди Бернем

Энди Бернем - британский политик, премьер-министр Великобритании с 20 июля 2026 года и лидер Лейбористской партии с 17 июля 2026 года. Член парламента от округа Мейкерфилд с 2026 года. В 2017-2026 годах - мэр Большого Манчестера, в 2001-2017 годах - член парламента от округа Ли, пишет Википедия.

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