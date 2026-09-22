Путин "сорвал" встречу с Зеленским в Майами: что Кремль готовит взамен

Почему Путин отказался от встречи с Зеленским в США и готовится к поездке в Китай? Эксперты оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров осенью.

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Что готовит Кремль вместо саммита "Группы двадцати" и переговоров Путина с Зеленским / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Путин может пропустить саммит G20 в Майами

Какие условия Кремль выдвигает для переговоров

Какой новый формат переговоров может начаться в октябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, однако Кремль фактически отверг такой формат. По данным Bloomberg, российский диктатор и военный преступник, вероятно, вообще пропустит встречу "Группы двадцати" в США, планируя вместо этого лично принять участие в саммите АТЭС в Китае.

Главред выяснил, почему Путин отказался от встречи с Зеленским в Майами и какие переговоры могут состояться осенью.

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Зеленский готов встретиться с Путиным в Майами

Инициатива о личной встрече исходила от президента Украины Владимира Зеленского. В интервью Deutsche Welle он заявил, что готов приехать на декабрьский саммит "Группы двадцати" в Майами, если там будет российский президент Владимир Путин. Саммит запланирован на 14–15 декабря.

Зеленский связал возможную поездку не с самим фактом встречи, а с возможностью перейти от заявлений к конкретным договоренностям.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - сказал Зеленский.

Почему Путин может пропустить саммит "Группы двадцати" в Майами

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что диктатор и военный преступник Владимир Путин намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС, который организует председатель КНР Си Цзиньпин. Путин, по информации собеседников Bloomberg, планирует лично принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Если это произойдет, его присутствие станет первым личным участием в этом форуме с 2017 года.

"Шансы на то, что он присоединится к президенту Трампу на саммите "Большой двадцатки" во Флориде, очень малы", - сообщили источники издания.

Возможная поездка Путина в Китай имеет отдельный дипломатический аспект. В материале говорится, что российские чиновники ранее предполагали проведение в рамках АТЭС трехсторонней встречи лидеров трех крупнейших ядерных держав - России, США и Китая.

Советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявлял российским пропагандистам, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали такую возможность во время переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане.

"Всё будет зависеть от того, решит ли Трамп принять участие в саммите АТЭС", - заявлял Ушаков.

G-20 / Инфографика: Главред

Для Путина китайский форум также может стать возможностью провести международные контакты без необходимости ехать в США. Bloomberg отмечает, что российский лидер в последние годы в значительной степени избегает многосторонних мероприятий, где может столкнуться с представителями западных государств, поддерживающих Украину.

Возможности Путина для международных поездок ограничивают санкции, вопросы безопасности и ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в 2023 году по делу о предполагаемой незаконной депортации украинских детей. В то же время в 2024 году российский президент посетил Монголию, которая является участницей Римского статута.

После начала полномасштабного вторжения Путин также побывал в Китае, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Северной Корее, Вьетнаме и ряде бывших советских республик. В августе прошлого года он посетил США, где Дональд Трамп принимал его на саммите на Аляске.

При этом нынешняя ситуация отличается от предыдущих контактов Путина и Трампа. Девять лет назад они кратко пообщались в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме, однако официальных двусторонних переговоров тогда не проводили.

Участие в саммите АТЭС может создать для Кремля отдельную дипломатическую площадку. Bloomberg обращает внимание, что присутствие Путина среди лидеров стран, часть которых поддерживает Украину, может создать дополнительные сложности для китайских организаторов.

В то же время для самого российского президента такой форум может стать самой заметной международной платформой за пределами стран-партнеров России с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Это особенно важно на фоне того, что Москва, по данным источников Bloomberg, не ожидает значительного прогресса в переговорах о прекращении войны до декабрьского саммита G20. Российские чиновники также всё более критично оценивают работу американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Отдельным фактором остается возможное появление Владимира Зеленского на саммите G20. По данным СМИ, существует сценарий, при котором украинский президент может прибыть на саммит в последний момент.

Почему Кремль отверг встречу Зеленского и Путина в Майами

Кроме того, Кремль публично отверг перспективу его личной встречи с Путиным в рамках G20. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает переговоры в Майами как возможный формат.

Позиция Кремля заключается в том, что переговорный процесс, по словам Пескова, должен проходить на российских условиях и в другом месте. Он заявил, что переговоры могут проходить только в Москве.

Какие условия Кремль выдвигает для переговоров

Отдельно Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Москва якобы не заинтересована в краткосрочном прекращении боевых действий. Представитель Кремля утверждал, что российская сторона выступает за то, что называет "устойчивым миром".

"Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст", - заявил Песков.

Российский чиновник при этом обвинил Зеленского в якобы непоследовательности в отношении перспектив продолжения войны и возможного прекращения боевых действий. Он связал эти претензии с недавними заявлениями украинского президента о необходимости продолжать давление на российскую экономику.

"Изо дня в день его заявления то о продолжении войны, то о прекращении войны не совпадают друг с другом", - сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что, по мнению Москвы, Украина должна самостоятельно принять определенные решения для перехода к переговорному процессу. Он представил это как условие для перехода от боевых действий к урегулированию.

Во время того же брифинга Песков утверждал, что положение Украины якобы ухудшается одновременно в экономической и военной сферах. При этом представитель Кремля заявил, что Москва ожидает продолжения этой тенденции.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Могут ли Украина, Россия и США возобновить переговоры в октябре

Отказ от личной встречи в Майами не означает полного отказа Москвы от переговорного трека. По сообщениям DW, Песков не исключал возможности возобновления трехсторонних контактов с участием Украины, России и США в октябре.

По словам политолога Владимира Фесенко, российский лидер не заинтересован в прямых переговорах с Зеленским и в первую очередь ориентируется на договоренности с Дональдом Трампом.

"Путин не хочет вести переговоры с Зеленским. Еще с прошлого года стало очевидно, что он стремится достичь соглашения с Трампом. Если Трамп будет настаивать, Путин может согласиться на встречу трех лидеров. Но он не намерен вести переговоры с Зеленским", - отметил Фесенко.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Если переговоры возобновятся в октябре, их, как ожидается, будут вести делегации, а не президенты. В то же время Киев настаивает, что ключевые вопросы, в частности территориальные, должны решаться на самом высоком уровне.

Российский аналитик DW Константин Эггерт связывает отказ Москвы с нежеланием Путина вести переговоры с Зеленским на равных.

"Путин не хочет встречаться с Зеленским как с равным. Таким образом, по сути, это означает, что Путин хочет продолжать войну", - сказал Эггерт.

Что может дать трехсторонний формат в октябре

Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко разделяет вопросы возможной трехсторонней встречи и непосредственной встречи Зеленского с Путиным. По его мнению, активизация дипломатических контактов американских представителей может быть связана с подготовкой нового формата переговоров.

Чаленко обратил внимание на поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. Он связал их с предыдущими заявлениями Кушнера о поиске новых подходов к переговорному процессу.

"Сейчас, после того как обе стороны пересмотрели свои позиции и выслушали друг друга, появились определенные креативные идеи, которые могут лечь в основу именно трехсторонней встречи", - отметил Чаленко в эфире Radio NV.

Эксперт также напомнил, что последняя трехсторонняя встреча состоялась в Абу-Даби 4–5 февраля этого года. По его словам, с тех пор прошло более полугода, однако позиции сторон принципиально не сблизились.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В то же время Чаленко считает, что за это время Украина, по его оценке, укрепила свои позиции. Он обратил внимание на украинские операции на Александровском и Лиманском направлениях, активизацию дальнобойных ударов и то, что действия России, по его словам, в значительной степени были предсказаны украинской разведкой.

"Если говорить именно о трехстороннем формате, то как раз в октябре это вполне вероятно", - сказал Чаленко.

По его оценке, такой формат сам по себе не обязательно будет означать приближение к широкому соглашению о завершении войны. Вместо этого эксперт допускает продвижение отдельных договоренностей о прекращении огня в конкретных секторах.

Речь идет, в частности, об энергетической инфраструктуре, воздушном пространстве и Черном море. Именно такие направления Чаленко называет потенциальными сферами для договоренностей в краткосрочной перспективе.

"Что касается темы ceasefire, то есть режима прекращения огня секторального характера - это энергетика, это как раз воздушное пространство и Черное море - это то, что вполне может быть продвинуто именно в октябре", - отметил политолог.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Почему встреча Зеленского и Путина может оставаться частью дипломатической игры

Что касается декабрьского саммита G20, Чаленко призывает разделять заявление Зеленского и фактическую подготовку к мероприятию. По его словам, на момент комментария не было окончательного подтверждения того, что оба президента гарантированно приедут в Майами 14–15 декабря.

Эксперт трактует слова Зеленского как ответ на конкретный вопрос журналиста о возможной встрече с Путиным, если оба окажутся на саммите. В таком контексте он рассматривает заявление украинского президента как продолжение прежней линии Киева о готовности к переговорам на высшем уровне.

Чаленко напомнил о предыдущих предложениях Зеленского относительно прямой встречи с Путиным, а также о попытках создать трехсторонний формат. По его оценке, украинская сторона не отказывается от возможности переговоров с российским руководством.

"Мы, по сути, стремимся к встрече на высоком уровне", - сказал эксперт.

Игорь Чаленко отдельно обратил внимание на то, что нынешняя дискуссия вокруг возможного приезда Путина в Майами не возникла внезапно. По его словам, тема участия российского президента в саммите G20 начала активно обсуждаться ещё несколько месяцев назад, причём именно российская сторона, как отмечает эксперт, сама способствовала тому, чтобы вопрос о приглашении Путина в США оказался в центре международного внимания.

"Вспомним, например, случай с Будапештом или что-то ещё. То есть в таких рамках, в принципе, мы и понимаем, что теперь у Путина будет сложный выбор", - отметил Чаленко.

Эксперт напомнил, что еще в мае или июне в информационном пространстве активно обсуждался вопрос, получит ли Путин приглашение на американский саммит. По словам Чаленко, тема раздувалась именно по инициативе России, после чего американскому президенту Дональду Трампу начали задавать прямые вопросы о возможном участии российского лидера. Тогда Трамп не дал однозначного ответа, но в то же время заявил, что приезд Путина мог бы быть полезным.

На этом фоне нынешнюю сдержанную позицию Москвы относительно участия Путина в G20 Чаленко считает показательной. Он обратил внимание на то, что теперь российская сторона заявляет об отсутствии обсуждения вопроса о поездке Путина в Майами, хотя ранее эта тема активно фигурировала в международной повестке дня.

"Тогда Трамп уклонился от прямого ответа, но сказал, что приезд Путина был бы полезен. А сейчас почему-то российская сторона говорит, что они якобы не обсуждали, поедет ли Путин на "Группу двадцати" или нет. Ну, знаете, такое фарисейство на ровном месте", - сказал политолог.

В то же время Чаленко обратил внимание на сам формат "Группы двадцати", где одновременно представлены государства с разными геополитическими позициями. Среди участников будет Китай, поддерживающий тесные отношения с Москвой, а также другие государства, имеющие собственные позиции по поводу войны России против Украины. Именно поэтому американская сторона может получить дополнительные возможности для дипломатического давления на участников саммита.

По мнению эксперта, если и Зеленский, и Путин в конечном итоге получат приглашения и приедут в Майами, сама конфигурация "Группы двадцати" создаст условия для попытки организовать их личный контакт. Чаленко не исключает, что Вашингтон или другие участники саммита могут настаивать на такой встрече даже в том случае, если Кремль сначала будет выступать против.

"Если всё-таки пригласят и одного, и другого, и мы же понимаем, что G20 там представляют разные стороны, разные полюса, да и Китай там будет непосредственно, то я не удивлюсь, если всё-таки попытаются надавить, чтобы встреча Зеленского и Путина там всё-таки состоялась", - заявил Чаленко.

Почему заявление Зеленского было адресовано не только Москве

Эксперт "Украинской призмы" и старший преподаватель кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Александр Краев предлагает рассматривать заявление Зеленского через призму его международной аудитории. По его мнению, основным адресатом такого сигнала были не российские представители, а Соединённые Штаты и европейские партнёры Украины.

Краев связывает заявление президента с необходимостью продемонстрировать западным партнерам готовность Киева участвовать в дипломатическом процессе. В такой логике важно не только содержание потенциальной встречи, но и сигнал об открытости Украины к переговорам.

"Он, соответственно, это понимал, но аудитория этого заявления, скорее всего, находится в Вашингтоне. И, скорее всего, находится в европейских столицах, а не в Москве", - пояснил Краев.

Эксперт отметил, что Киев таким образом может демонстрировать партнерам готовность рассматривать различные переговорные форматы - от прямого контакта до трехсторонней встречи.

"Мы, на самом деле, являемся конструктивной стороной. Мы - те, кто готов рассматривать разумные варианты прекращения этой войны", - сказал Краев.

В то же время он обратил внимание на разницу между готовностью к переговорам и готовностью соглашаться на любые условия. Именно это, по его словам, остается принципиальной частью украинской позиции.

"Дело в том, что мы готовы и к переговорам, мы готовы и к прямой встрече, мы готовы к встрече в трехстороннем формате, но вы же не хотите этого слышать. Вы хотите уступок, а потом встречи. А мы подчеркиваем, что хотим дипломатического решения", - отметил эксперт.

Краев также подчеркнул, что потенциальное соглашение не может появиться лишь благодаря самому факту встречи политических лидеров. По его мнению, переговорный процесс требует предварительной проработки спорных вопросов и определения параметров возможного урегулирования.

"Дипломатическое решение должно быть выработано. Оно не может сформироваться просто так. Просто потому, что кому-то захотелось, и в мгновение ока появилось дипломатическое решение", - сказал Краев.

Он отдельно указал на различие между американским подходом, ориентированным на быстрое заключение соглашений, и позицией Киева, который настаивает на проработке содержания будущего соглашения.

"Мы в некоторой степени противоречим ему, говоря, что этот процесс должен быть чуть более длительным. Но при этом мы подчеркиваем собственную позицию, подчеркиваем собственную субъектность. Мы указываем на то, что готовы вести переговоры, но не готовы сдаваться", - пояснил эксперт.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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