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Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимы

Мария Николишин
22 сентября 2026, 10:24
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Садоводы советуют удалить с кустов цветы и мелкие завязи, подкормить растения калием и выкопать самые здоровые экземпляры для зимовки в горшках.
Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимы
Как пересадить кусты перца в горшки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как заставить перец созревать быстрее
  • Чем защитить куст в холодные ночи

Даже в сентябре на кустах перца могут оставаться еще недозрелые плоды. Однако с каждым днем вероятность заморозков становится все выше, поэтому остатки урожая может уничтожить холодная погода.

Главред решил разобраться, как спасти перец от заморозков.

видео дня

Как ускорить созревание перца

Холодные сентябрьские ночи тормозят созревание перца, поэтому огородникам советуют принудительно переключить растение с наращивания новых завязей на созревание уже сформировавшихся плодов - для этого прищипывают верхушки побегов, а все цветы и мелкие плоды удаляют, пишет Deccoria.

Логика проста: мелкие завязи уже не успеют развиться до похолодания, а ресурсы растения тратятся впустую. После их удаления энергия куста перераспределяется на те перцы, которые реально можно собрать.

Тот же эффект дает регулярное снятие спелых и почти спелых плодов. Чем меньше нагрузка на куст, тем активнее набирают цвет и массу оставшиеся перцы.

Чем подкормить перец для более быстрого созревания

Если до сбора урожая осталось примерно две недели, а на кустах еще много зеленых плодов, применяют подкормку с высоким содержанием калия - древесную золу из чистой древесины или удобрение из банановой кожуры. Именно этот элемент отвечает за скорость созревания и окраску. Когда большинство плодов созрело, подкормку прекращают.

Отдельный фактор риска - ночная температура. Перец относится к теплолюбивым культурам, поэтому кусты в открытом грунте на время прогнозируемого похолодания накрывают агротекстилем. Но минусовые температуры повреждают и плоды, и само растение, поэтому весь урожай собирают до заморозков.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Можно ли пересаживать перец в горшок

Сезон можно не закрывать вообще: здоровые кусты могут перезимовать в помещении. Для этого отбирают экземпляры без признаков болезней и вредителей - иначе вместе с перцем в дом попадут и нежелательные обитатели, которые перейдут на другие комнатные растения.

Растения из почвы аккуратно выкапывают и пересаживают в горшок. Часть корней при этом неизбежно травмируется, однако перец обычно переносит такую процедуру без последствий.

Перед пересадкой куст слегка обрезают: удаляют тонкие побеги, растущие внутрь куста, и часть листьев. Полностью обнажать растение не нужно, но ниже первой развилки не должно остаться ни побегов, ни листьев - это снимает с перца лишнюю нагрузку на весь зимний период.

Плодоношение или ранний старт весной

На этом этапе огородник выбирает одну из двух стратегий, и они взаимоисключающие. Если приоритет - добрать плоды в этом году, растение держат в комнате при обычной температуре: зеленые перцы спокойно дозревают, а куст продолжает плодоносить.

Если же главная цель - именно зимовка, горшки переносят в более прохладное помещение с температурой около 12–15 градусов. Примерно в феврале их возвращают в тепло, чтобы запустить рост.

Как пересадить перец с огорода в горшок - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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