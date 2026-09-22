Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимы

Садоводы советуют удалить с кустов цветы и мелкие завязи, подкормить растения калием и выкопать самые здоровые экземпляры для зимовки в горшках.

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Как пересадить кусты перца в горшки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как заставить перец созревать быстрее

Чем защитить куст в холодные ночи

Даже в сентябре на кустах перца могут оставаться еще недозрелые плоды. Однако с каждым днем вероятность заморозков становится все выше, поэтому остатки урожая может уничтожить холодная погода.

Главред решил разобраться, как спасти перец от заморозков.

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Как ускорить созревание перца

Холодные сентябрьские ночи тормозят созревание перца, поэтому огородникам советуют принудительно переключить растение с наращивания новых завязей на созревание уже сформировавшихся плодов - для этого прищипывают верхушки побегов, а все цветы и мелкие плоды удаляют, пишет Deccoria.

Логика проста: мелкие завязи уже не успеют развиться до похолодания, а ресурсы растения тратятся впустую. После их удаления энергия куста перераспределяется на те перцы, которые реально можно собрать.

Тот же эффект дает регулярное снятие спелых и почти спелых плодов. Чем меньше нагрузка на куст, тем активнее набирают цвет и массу оставшиеся перцы.

Чем подкормить перец для более быстрого созревания

Если до сбора урожая осталось примерно две недели, а на кустах еще много зеленых плодов, применяют подкормку с высоким содержанием калия - древесную золу из чистой древесины или удобрение из банановой кожуры. Именно этот элемент отвечает за скорость созревания и окраску. Когда большинство плодов созрело, подкормку прекращают.

Отдельный фактор риска - ночная температура. Перец относится к теплолюбивым культурам, поэтому кусты в открытом грунте на время прогнозируемого похолодания накрывают агротекстилем. Но минусовые температуры повреждают и плоды, и само растение, поэтому весь урожай собирают до заморозков.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Можно ли пересаживать перец в горшок

Сезон можно не закрывать вообще: здоровые кусты могут перезимовать в помещении. Для этого отбирают экземпляры без признаков болезней и вредителей - иначе вместе с перцем в дом попадут и нежелательные обитатели, которые перейдут на другие комнатные растения.

Растения из почвы аккуратно выкапывают и пересаживают в горшок. Часть корней при этом неизбежно травмируется, однако перец обычно переносит такую процедуру без последствий.

Перед пересадкой куст слегка обрезают: удаляют тонкие побеги, растущие внутрь куста, и часть листьев. Полностью обнажать растение не нужно, но ниже первой развилки не должно остаться ни побегов, ни листьев - это снимает с перца лишнюю нагрузку на весь зимний период.

Плодоношение или ранний старт весной

На этом этапе огородник выбирает одну из двух стратегий, и они взаимоисключающие. Если приоритет - добрать плоды в этом году, растение держат в комнате при обычной температуре: зеленые перцы спокойно дозревают, а куст продолжает плодоносить.

Если же главная цель - именно зимовка, горшки переносят в более прохладное помещение с температурой около 12–15 градусов. Примерно в феврале их возвращают в тепло, чтобы запустить рост.

Как пересадить перец с огорода в горшок - видео:

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