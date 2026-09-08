Зелёные перцы массово краснеют: секрет сентябрьской подкормки кустов

Зернистые плоды перца не успевают созреть из-за похолодания - огородница поделилась эффективными рецептами подкормки по листьям и под корень.

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Подкормка перца в сентябре - как ускорить созревание плодов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем подкормить перец в сентябре, чтобы он быстрее покраснел

Как ускорить созревание перца на кусте

Можно ли подкармливать перец золой осенью

В начале осени зеленые плоды перца часто не успевают полностью созреть из-за сентябрьского похолодания. Когда ночная температура опускается до +10 °C, кусты прекращают рост, а урожай рискует остаться незрелым. Автор популярного YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Подлесняк рекомендует сочетать формирование растений с мощной осенней подкормкой.

видео дня

По словам специалиста, первым шагом является прищипывание верхушек и удаление пустых побегов. Это перенаправляет все силы куста с наращивания зелени непосредственно на наливание плодов. Результат на конкретных сортах становится заметным уже через несколько дней:

"Асти красный" - покраснел буквально на глазах;

- покраснел буквально на глазах; "Лумино" - вместо стандартной желтой окраски приобрел насыщенный оранжевый оттенок;

- вместо стандартной желтой окраски приобрел насыщенный оранжевый оттенок; "Ревия" - весь куст полностью перекрасился в характерный для сорта цвет.

"В предыдущем видео мы говорили о том, как ускорить созревание перца с помощью прищипывания верхушки и удаления лишних побегов. И вот прошло не так много времени - посмотрите, как заметно покраснели перчики", - делится Надежда Подлесняк.

Чем подкормить перец в сентябре под корень и по листьям, чтобы плоды становились толще и краснели за сутки - выяснял Главред.

Чем подкормить перец у корней в сентябре

В сентябре растениям категорически противопоказано высокое содержание азота, который стимулирует рост зелени. Зато перец больше всего нуждается в калии и фосфоре - именно они делают плоды сочными, сладкими и нежными.

Для корневой подкормки (по 1 литру на куст на предварительно увлажненную почву) подойдут:

Монофосфат калия или сульфат калия: 1 ст. л. на 10 л воды.

1 ст. л. на 10 л воды. Комплексные удобрения: можно использовать средства с минимальным содержанием азота и высокой долей калия, например "Мастер 3.11.38" (где азота всего 3%, а калия - 38%).

Как правильно использовать древесную золу

Древесная зола - это богатый источник калия, фосфора и микроэлементов, который дополнительно разкисляет почву.

Для кислых и слабокислых почв: рассыпьте по 2 ст. л. сухой золы под каждый куст на влажную землю.

рассыпьте по 2 ст. л. сухой золы под каждый куст на влажную землю. Предупреждение: если почва на участке щелочная или нейтральная, золу использовать не стоит.

если почва на участке щелочная или нейтральная, золу использовать не стоит. Чудо-смесь для листьев: калий, магний, янтарная кислота и Изобион

Самый быстрый результат в конце сезона дает именно внекорневая подкормка. Надежда Подлесняк отмечает, что благодаря этой баковой смеси плоды начинают наливаться и утолщаться уже на следующий день после опрыскивания.

Осенью из-за перепадов температур (теплый день / холодная ночь) растения находятся в состоянии стресса. Добавление янтарной кислоты и аминокислотного препарата "Изобион" (или "Мегафол") действует как мощное антистрессовое средство и ускоритель, в разы повышающий усвоение элементов.

Рецепт баковой смеси на 10 литров воды:

1 чайная ложка с горкой монофосфата калия;

1 чайная ложка с горкой сульфата магния;

2 г янтарной кислоты (предварительно растворить в тёплой воде);

1 пакетик препарата "Изобион".

Правила опрыскивания:

Настройте опрыскиватель на режим "мелкого тумана".

Обрабатывайте листья обязательно как с верхней, так и с нижней стороны - именно на нижней стороне расположено наибольшее количество устьиц, через которые растение мгновенно впитывает аминокислоты.

Проводите процедуру утром или вечером (до выпадения росы) так, чтобы в ближайшие 3–4 часа не было дождя. При необходимости обработку можно повторить через 2 недели.

Экологическая схема для сторонников органического земледелия

Если вы принципиально не используете минеральные удобрения, воспользуйтесь полностью натуральной альтернативой от блогерши:

Под корень: пол-литровую баночку древесной золы залейте 10 л воды, настаивайте 1–2 суток. Поливайте по 0,5 л настоя под каждый куст по влажной земле.

пол-литровую баночку древесной золы залейте 10 л воды, настаивайте 1–2 суток. Поливайте по 0,5 л настоя под каждый куст по влажной земле. На листья: опрыскайте растения смесью из 2 г янтарной кислоты и 1 пакетика "Изобиона" (это биостимулятор на основе натуральных аминокислот, а не химическое удобрение).

Почему гниет перец на ветках и как действует "Брексил Кальций"

В конце сезона на кончиках перцев часто появляются бурые или темно-коричневые пятна. Надежда Подлесняк подчеркивает: это не вредители и не грибок, а верхушечная гниль, вызванная острым дефицитом кальция или неспособностью корней усвоить его из-за перепадов температур и закисления почвы.

"Пораженные плоды уже не спасти - их нужно снять и выбросить. Но срочная внекорневая подкормка кальцием спасет следующие перцы", - объясняет специалист.

Для быстрой помощи кустам она рекомендует препарат "Брексил Кальций" (Brexil Ca). Он содержит хелатный кальций и бор, который крайне необходим перцу на стадии созревания плодов.

Универсальность рецепта для других огородных культур

Представленная схема подкормки является универсальной. По словам Надежды Подлесняк, смесь калия, магния, янтарной кислоты и аминокислот прекрасно подойдет для:

Томатов - значительно ускорит их созревание в теплице и в открытом грунте;

- значительно ускорит их созревание в теплице и в открытом грунте; Баклажанов - поможет плодам быстро набрать нужный вес и массу;

- поможет плодам быстро набрать нужный вес и массу; Огурцов - продлит их активное плодоношение до самых заморозков.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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