Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в среду
- Когда и где ожидается сильный ветер
Погоду в Украине в среду, 9 сентября, будет определять антициклон и область высокого атмосферного давления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, повсеместно - от запада до востока, от севера до юга - дождей не предвидится, а погода будет солнечной и малооблачной.
Кроме того, завтра температура воздуха повысится еще на несколько градусов. В большинстве областей прогнозируется +24…+27 градусов, в западных областях ожидается +27…+32 градуса, а немного прохладнее будет в восточных областях - +21…+23 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве 9 сентября ожидается сухая, ясная, солнечная и теплая погода. Температура воздуха в столице достигнет +25…+27 градусов.
"А вот в четверг, 10 сентября, порывы западного и юго-западного ветра будут составлять 10–14 м в секунду, это сильный ветер", - добавила Диденко.
Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни воздух станет свежее, однако до настоящего холода еще далеко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в течение среды и четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели сильных и продолжительных дождей ждать не стоит, поскольку атмосферное давление окажется выше нормы, а циклоническая активность будет проявляться на некотором расстоянии от Украины.
Кроме того, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в сентябре месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм, что соответствует норме (80–120 %).
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометеоцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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