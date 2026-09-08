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Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления

Мария Николишин
8 сентября 2026, 12:02
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Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни в Украине по-прежнему будет преобладать летняя погода.
Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления
Прогноз погоды в Украине на 9 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в среду
  • Когда и где ожидается сильный ветер

Погоду в Украине в среду, 9 сентября, будет определять антициклон и область высокого атмосферного давления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, повсеместно - от запада до востока, от севера до юга - дождей не предвидится, а погода будет солнечной и малооблачной.

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Кроме того, завтра температура воздуха повысится еще на несколько градусов. В большинстве областей прогнозируется +24…+27 градусов, в западных областях ожидается +27…+32 градуса, а немного прохладнее будет в восточных областях - +21…+23 градуса.

Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления
Погода 9 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 9 сентября ожидается сухая, ясная, солнечная и теплая погода. Температура воздуха в столице достигнет +25…+27 градусов.

"А вот в четверг, 10 сентября, порывы западного и юго-западного ветра будут составлять 10–14 м в секунду, это сильный ветер", - добавила Диденко.

Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни воздух станет свежее, однако до настоящего холода еще далеко.

Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в течение среды и четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели сильных и продолжительных дождей ждать не стоит, поскольку атмосферное давление окажется выше нормы, а циклоническая активность будет проявляться на некотором расстоянии от Украины.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в сентябре месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм, что соответствует норме (80–120 %).

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометеоцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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