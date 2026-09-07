Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

Канцлер признал, что ХДС потеряла половину избирателей в земле, которой управляла 24 года, и пообещал не отступать от поддержки Украины.

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Мерц предупредил о рисках для Украины после победы АдН на выборах / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное из заявления Мерца:

Результат выборов отразится на международной ситуации

Канцлер убежден, что результаты голосования радуют Кремль

Берлин не будет сворачивать поддержку Украины

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Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что победа ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт изменила расклад сил во всей стране и отразится за пределами ФРГ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

"Мы все глубоко потрясены. Мы не ожидали такого поворота событий. С вчерашнего дня что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии. И этот результат выборов будет иметь последствия. Он также повлияет на международную ситуацию", - сказал Мерц.

Кто выиграет от такого голосования - отдельный вопрос, который канцлер поднял сам. Он убежден, что попытки внешнего вмешательства в немецкие избирательные кампании продолжаются, а итоги в Саксонии-Анхальт одобрительно встретили в Москве.

"Я ни на миллиметр не отступлю от своего принципиального убеждения, что мы должны защищать нашу свободу от России, особенно сейчас. И если мы перестанем поддерживать Украину, завтра ситуация не улучшится. Она станет ещё хуже. Цель российского государственного руководства - дестабилизировать систему ценностей того, что мы когда-то называли Западом. И эта система ценностей не подлежит обсуждению", - подчеркнул канцлер.

Самое серьёзное поражение ХДС за десятилетие

Игнорировать такой результат, по логике Мерца, невозможно именно потому, что АдН, по его мнению, ставит под сомнение демократические институты и правила Германии.

"Это влияет на нас – и на меня лично тоже. И я должен признать: это самое серьезное поражение на выборах, которое ХДС потерпела за последние годы, даже за последние десятилетия. Все это, конечно же, будет иметь последствия", – добавил он.

Цифры подтверждают масштаб провала. АдН получила 43,8% голосов - более чем вдвое больше, чем пять лет назад в регионе с населением 2,1 млн человек, тогда как Христианско-демократический союз Мерца набрал 17,2%, потеряв около половины поддержки, и получил 15 мандатов. ХДС управлял этой землей последние 24 года.

Ультраправые в шаге от первого правительства в истории ФРГ

По официальным данным после подсчёта 99,7% бюллетеней, АдН имеет 39 из 83 мест в ландтаге при необходимости 42 для большинства, а явка стала рекордной - 77% против 60% в 2021 году. Региональную организацию партии местная служба защиты конституции классифицировала как подтвержденную праворадикальную структуру, что АдН отвергает как политически мотивированное решение, а действующий премьер земли Свен Шульце заявил, что сотрудничать с ультраправыми не собирается.

Среди аргументов против передачи власти АдН звучат и чисто связанные с безопасностью. Критики предупреждают, что контроль ультраправых над силовым аппаратом земли может привести к утечке конфиденциальной информации в Россию, а Немецкий экономический институт предупреждал, что миграционная политика партии будет разрушительной для региона, который сильно зависит от работников иностранного происхождения, особенно в системе здравоохранения.

Что будет делать правящая коалиция

Мерц настаивает, что ХДС и Социал-демократическая партия Германии не имеют права допустить дальнейшего продвижения правого популизма, а для этого коалиции придётся по-другому говорить с гражданами о своих реформах.

"Кроме того, в мире наблюдается накопление кризисов – война, искусственный интеллект и многие другие проблемы, вызывающие у людей серьезное беспокойство. Переосмысление всего этого и достижение более глубокого понимания, как мне кажется, является одной из задач, стоящих перед всеми нами - и я лично также беру на себя эту задачу", - подчеркнул Мерц.

Как ультраправые в Германии хотят лишить Украину помощи

Как ранее писал Главред, партия BSW в Германии заявила, что после выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт намерена вынести на голосование предложение о прекращении дальнейшей помощи Украине. Для поддержки инициативы политическая сила рассчитывает на голоса правопопулистской AfD, хотя официальных договоренностей между партиями нет.

Лидеры BSW в Саксонии-Анхальт назвали отказ от финансирования Украины одним из первых шагов в случае прохождения в парламент земли. В партии утверждают, что поддержка Киева создает дополнительную финансовую нагрузку для Германии и якобы повышает риски для безопасности страны.

Несмотря на требования отдельных политических сил сократить помощь Украине, большинство немцев придерживается иной позиции. По данным опроса, более половины граждан готовы поддержать увеличение помощи Киеву, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры.

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Об персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, состоявшихся 23 февраля, Христианско-демократический союз занял первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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