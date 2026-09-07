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На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

Виталий Кирсанов
7 сентября 2026, 14:42
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Экономические трудности пока не лишили Россию возможности финансировать и обеспечивать военные действия.
Глава ГУР ответил, на сколько лет РФ хватит ресурса воевать против Украины
Глава ГУР ответил, на сколько лет РФ хватит ресурса воевать против Украины / Коллаж: Главред, фото: Главред, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Экономическое положение России ухудшается
  • В России растет недовольство войной
  • Россия привлекает наемников из десятков стран

Российская экономика постепенно ослабевает, однако Москва пока располагает достаточными ресурсами для продолжения войны против Украины как минимум в течение ближайших нескольких лет - до 2027-2028 годов.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко в интервью "Укринформу".

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По его словам, экономическое положение России ухудшается. Среди главных проблем он назвал дефицит рабочей силы, увеличение дефицита федерального бюджета и осложнение ситуации в банковском секторе.

При этом, отметил глава ГУР, экономические трудности пока не лишили Россию возможности финансировать и обеспечивать военные действия.

"В то же время ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы. Чтобы этих ресурсов в России не было, нужна совместная работа с партнерами. Санкции должны реально работать", - подчеркнул Иващенко.

Какие страны помогают России обходить ограничения

Начальник ГУР рассказал, что украинской разведке известно, откуда в Россию поступают электронные компоненты, станочное оборудование и специальные химические вещества, необходимые для работы российского военно-промышленного комплекса.

По его словам, существенную роль в обходе санкций играют компании-посредники. Через них в РФ продолжают попадать товары и комплектующие, которые впоследствии используются для обеспечения военной машины.

Иващенко считает, что для дальнейшего истощения российских ресурсов необходимы скоординированные действия Украины и ее международных партнеров.

В России растет недовольство войной

Глава ГУР также заявил об увеличении числа россиян, выступающих против войны.

"Недовольство будет расти. Трудно сказать, сформируется ли достаточно мощный протестный потенциал, но уже более 60% людей - против войны", - сказал Иващенко.

По его мнению, такое отношение связано в том числе с ухудшением экономической ситуации и значительными потерями российской армии.

Иващенко считает, что система набора военнослужащих на контракт в России постепенно исчерпывает свои возможности. Региональным бюджетам становится все сложнее обеспечивать необходимые выплаты тем, кто подписывает контракты с российскими вооруженными силами.

Одновременно продолжают расти потери российских войск. По оценке начальника ГУР, среднесуточные потери составляют от 1200 до 1400 человек, а иногда достигают 1500. В эту статистику входят погибшие и тяжелораненые.

Россия привлекает наемников из десятков стран

Для восполнения потерь Россия также продолжает привлекать иностранных граждан. По словам Иващенко, в боевых действиях на стороне РФ участвуют выходцы более чем из 40 стран.

В частности, речь идет о гражданах государств Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом часть иностранцев, утверждает глава ГУР, оказывается на войне обманным путем. Люди приезжают в Россию в поисках заработка, после чего им предлагают подписать контракт с российской армией. В некоторых случаях они даже не понимают содержания документов, которые подписывают.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а с наступлением холодов его готовность к диалогу может еще больше снизиться. В Киеве считают, что Кремль может рассчитывать на ослабление Украины в течение зимнего периода. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

По оценке представителя ОП, российское руководство может связывать дальнейшее развитие войны с ожиданиями сложного зимнего периода для Украины. Именно это, по его мнению, способно повлиять на позицию Кремля в отношении дипломатического процесса.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Киев не намерен сворачивать дипломатическое направление. Кислица подчеркнул, что отказ от таких усилий в нынешних условиях был бы ошибочным и опасным решением.

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О персоне: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

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