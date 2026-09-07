Стилист показала 5 осенних верхов на любую погоду: базовый гардероб 2026

Натали Парваз назвала пять универсальных вещей для осени 2026 года, которые легко сочетать с джинсами, юбками, брюками и верхней одеждой.

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Верх на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, khadijahazmi12

Вы узнаете:

Какие базовые вещи на осень 2026 года стоит иметь в гардеробе

С чем носить свитер, водолазку и кардиган осенью

Какие модные верхи помогут создавать многослойные образы

Осенний гардероб должен быть достаточно универсальным для переменчивой погоды и в то же время позволять создавать разные образы без большого количества вещей. Главред расскажет о пяти верхних вещах, которые станут практичной основой гардероба осенью 2026 года.

С чем носить сатиновую рубашку осенью 2026 года

Сатиновая рубашка станет удачным выбором для тех случаев, когда базовому комплекту хочется добавить женственности, считает стилистка Натали Парваз. Благодаря фактуре она может сделать даже простое сочетание с денимом более элегантным.

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"Сатиновая рубашка - идеальный вариант, когда хочется сделать образ более женственным и сдержанным. Носите её с джинсами, брюками, юбками", - посоветовала Натали Парваз.

Такая рубашка не привязана к одному типу низа, поэтому её можно использовать в качестве основы для различных осенних комплектов.

Сатиновая рубашка / скриншот из видео

Какой базовый свитер выбрать на осень 2026

Качественный свитер - одна из вещей, которая может служить в гардеробе на протяжении всего холодного сезона. Для универсальной базы стилистка рекомендует обращать внимание прежде всего на лаконичный дизайн.

"Качественный базовый свитер - та самая вещь, которую ты будешь носить весь сезон. Выбирай простой крой и спокойный оттенок", - рекомендует стилист.

Нейтральный дизайн упрощает стилизацию свитера и позволяет сочетать его как с повседневными, так и с более классическими вещами.

Свитер на осень 2026 / скриншот из видео

С чем носить водолазку осенью 2026

Водолазка особенно полезна в период, когда температура в течение дня может существенно меняться. Она становится нижним слоем и позволяет добавлять в комплект более тёплые вещи в зависимости от погоды.

"Водолазка - незаменимая основа для многослойных осенних образов. Она прекрасно сочетается с жакетами, рубашками, кардиганами и верхней одеждой", - рассказала стилистка.

Благодаря этому одна водолазка может стать основой сразу для нескольких вариантов многослойных образов на осень.

Осенняя водолазка / скриншот из видео

Кардиган на осень 2026

Кардиган остается универсальной вещью благодаря возможности менять его роль в образе. В прохладные дни он может выполнять функцию дополнительного слоя, а в более тёплую погоду - заменять лёгкий верх.

"Кардиган может быть и вторым слоем, и полноценным верхом. Особенно актуальны модели прямого или слегка свободного кроя", - отметила Натали Парваз.

Прямой или умеренно свободный силуэт также облегчает создание многослойных комплектов, поскольку под кардиган можно надеть базовый нижний слой.

Джинсы с кардиганом / скриншот из видео

Как носить лонгслив осенью 2026

Еще одной универсальной основой повседневного осеннего гардероба станет лонгслив. Стилист советует не ограничиваться одной моделью, а иметь несколько вариантов для разных комплектов.

"Лонгслив - советую иметь несколько вариантов. Базовые однотонные и один более акцентный. Это идеальная основа для повседневных образов", - посоветовала стилистка.

Однотонные модели можно использовать в качестве нейтральной базы, тогда как акцентный лонгслив поможет разнообразить простые осенние сочетания.

Лонгслив на осень 2026 / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Натали Парваз Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими фэшн-советами и идеями стильных образов.

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