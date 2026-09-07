РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине

В Киеве уже формируют запасы продуктов и питьевой воды, а бизнес перестраивает цепочки поставок.

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Пустые полки, очереди и ограничения в супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, threads.com/@_bogdan_holovachuk_

О чем идет речь в материале:

Как российские удары по складам и логистике влияют на магазины

Будет ли в Украине дефицит продуктов

Что купить и стоит ли делать большие запасы продуктов

Российские удары по складам, распределительным центрам и логистической инфраструктуре в Украине уже сказываются на работе торговых сетей. В некоторых местах возникают перебои с поставками отдельных товаров, на полках появляются пустые места, а в магазинах наблюдается ажиотаж и большие очереди.

Главред выяснил, чего ожидать украинцам в ближайшее время, какие продукты наиболее уязвимы, стоит ли делать запасы и насколько могут вырасти цены.

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В Киеве уже формируют запасы продуктов

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в Киеве начали формировать запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В столице заранее готовятся к возможным трудностям осенью и зимой.

Резервы будут включать не только продукты питания, но и питьевую воду, которую смогут использовать в случае внезапных перебоев с электроснабжением. В КГГА отметили, что в первую очередь помощь планируют направлять малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Созданные запасы планируется использовать:

в пунктах устойчивости во время длительных отключений электроэнергии;

для оказания помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в интервью DOU заявил, что зима в Украине может быть сложной из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, однако массового дефицита продуктов питания и топлива не ожидается. Украинцам советуют заранее позаботиться об альтернативных источниках электроэнергии.

По словам Бескрестнова, украинцам не стоит опасаться голода или тотального дефицита товаров. Он пояснил, что украинский рынок тесно связан с европейским, поэтому в случае нехватки той или иной продукции её можно будет завезти из стран Европы.

"Зима будет тяжелой, но не в плане еды или топлива. С этим все будет в порядке, голода не будет. Люди сейчас массово скупают товары, поддаваясь панике, но наш рынок тесно связан с Европой. Если не хватит какого-то товара, Европа нас им завалит. Да, могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если Россия разрушит какое-то конкретное производство. Но тотального дефицита не будет. А вот удары по энергетике - будут", - пояснил Бескрестнов.

Что стоит приобрести к зиме

Бескрестнов советует не откладывать подготовку к возможным длительным отключениям электроэнергии. В частности, он призвал заранее приобрести генераторы, павербанки и аналоги EcoFlow, пока цены на них не выросли.

По его словам, часть такого оборудования можно заказать из Китая и дождаться доставки, не покупая его в последний момент. Тем, у кого есть финансовая возможность, рекомендуют рассмотреть гибридные инверторы с аккумуляторами.

Также Бескрестнов рекомендует иметь небольшой запас топлива. Он отметил, что топлива в Украине должно хватить.

"Топливо у нас будет - вопрос лишь в том первом дне, когда все одновременно поедут за покупками. Поэтому пусть будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров", - рекомендует эксперт.

Почему в McDonald’s исчезли некоторые позиции меню

В ресторанах сети McDonald’s в Украине некоторые позиции меню могут быть временно недоступны. Причиной стали задержки с поставками продукции из-за частых и длительных воздушных тревог.

"Из-за задержек с поставками, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", - отметили в McDonald’s в ответе на запрос Forbes Ukraine.

В то же время сеть работает совместно с логистическим партнером, чтобы стабилизировать поставки продукции в рестораны.

В компании также подчеркнули, что перебои не связывают напрямую с повреждением конкретных складов или логистических центров. Основной причиной называют именно задержки поставок, вызванные длительными воздушными тревогами.

Информация о недоступности отдельных позиций начала распространяться в соцсетях на фоне российских ударов по складам и логистическим центрам. В частности, пользователи сообщали об отсутствии части ассортимента в ресторанах в Гатном под Киевом и в Киеве.

Какова ситуация в супермаркетах

В Киеве и Одессе в магазинах сети "Метро" образовались большие очереди. В соцсетях распространяются видео, на которых видно значительное количество людей в торговых залах и у касс.

На опубликованных видео можно увидеть длинные очереди покупателей в магазинах "Метро" в Киеве и Одессе. Люди скупают продукты и товары первой необходимости.

Ситуация возникла на фоне сообщений о перебоях с отдельными товарами в украинских супермаркетах.

Ограничения на продукты в АТБ / Фото: скриншот из Threads

Ранее сеть"АТБ" объявила о временных ограничениях на продажу некоторых категорий товаров в одном чеке. Покупателям разрешается приобретать не более шести единиц или шести килограммов товара на одного человека. В компании при этом подчеркнули, что дефицита продукции нет.

После этого в соцсетях начали появляться сообщения об ажиотаже в магазинах. В частности, во Львове пользователи публиковали фото и видео с пустыми местами на полках, где обычно стоит мука.

Порастут ли цены на продукты

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире"Новости.LIVE" сообщил, что в ближайшее время в Украине стоимость товаров может вырасти на 10–15%. Одной из главных причин станет подорожание логистики, поскольку транспортные расходы могут увеличиться на 30–40%.

Ограничения на продукты в АТБ / Фото: скриншот из Threads

По словам Куща, существенный рост расходов на перевозку неизбежно отразится на конечной стоимости продукции. Поскольку логистика занимает значительную долю в себестоимости многих товаров, дополнительные расходы в конечном итоге будут перекладываться на потребителя.

Эксперт отметил, что в условиях перестройки транспортных коридоров бизнес вынужден искать новые маршруты и способы доставки продукции, что также влияет на расходы. В то же время, по его словам, ситуация не приведет к продовольственному кризису.

"Дефицит товаров будет эпизодическим, ситуативным, голода не будет. Товары будут появляться, будут находиться новые транспортные коридоры, логистика будет двигаться в сторону децентрализации", - пояснил Кущ.

Стоит ли скупать продукты

Экономист призвал украинцев не поддаваться панике и не скупать продукты в больших объемах из-за ожидаемого подорожания. Алексей Кущ считает, что создание масштабных домашних запасов ради экономии нескольких десятков гривен в будущем не имеет особого смысла.

"Если сейчас нести домой эти мешки с мукой, чтобы сэкономить 10–15 гривен в будущем или 20 гривен, - это ваш личный выбор", - сказал Кущ.

По его словам, крупные закупки могут иметь смысл прежде всего для людей, которые используют значительные объемы продуктов в профессиональной деятельности, в частности занимаются выпечкой или имеют собственный бизнес.

При этом аналитик отметил, что отдельные перебои с товарами возможны, однако они будут носить временный и локальный характер. Рынок, по его оценке, продолжит адаптироваться к новым условиям поставок.

Какие продукты могут исчезать с полок из-за ударов РФ

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в интервью"Главкому" рассказал, что из-за российских ударов по продовольственным складам больше всего пострадали категории продуктов с коротким сроком годности и те, которые требуют непрерывного соблюдения холодовой цепи.

По его словам, в настоящее время наибольшие трудности с поставками могут возникать с такими категориями:

молочные продукты;

свежим мясом и рыбой;

охлажденными товарами;

овощами и фруктами.

Особенно сложно перестраивать логистику поставщикам, которые имеют только одну производственную площадку или основной склад. Дополнительные трудности возникают и у компаний с длительным циклом повторного импорта.

Российские удары по предприятиям, складам и распределительным центрам могут приводить к сокращению ассортимента отдельных товаров. Однако, по словам главы Ассоциации ритейлеров, пока нет оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов. Наиболее уязвимыми остаются конкретные товары и бренды, производство или значительные запасы которых сосредоточены в одном месте.

Ограничения на продукты в АТБ / Фото: скриншот из Threads

Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСД Иван Ус в комментарии "Фактам" ICTV заявил, что украинский рынок имеет достаточный запас продовольствия.

"Украина продуктами питания обеспечена очень хорошо", - подчеркнул экономист.

По его словам, отдельные перебои возможны прежде всего с товарами, требующими специальных условий хранения, в частности определенного температурного режима. Также задержки могут возникать с импортной продукцией. Однако, по мнению Уса, это не означает критического дефицита.

Что будет с лекарствами

Несколько сложнее Иван Ус считает ситуацию с медикаментами, особенно с импортными препаратами. В то же время украинские лекарства производятся внутри страны, поэтому этот сегмент не так сильно зависит от международной логистики.

Импортные препараты поступают в Украину, в частности, через Румынию и Польшу. Таким образом, украинский рынок не зависит от одного маршрута, перекрытие которого могло бы полностью остановить поставки.

"С лекарствами риск выше, но не скажу, что он абсолютный", - пояснил Ус.

Что говорят в Министерстве аграрной политики

С начала августа российские войска начали активно атаковать крупные распределительные центры и склады украинских торговых сетей. Под ударами оказалась инфраструктура Fozzy Group, "Форы", VARUS, NOVUS, АТБ, "Эпицентра" и других компаний. Общие убытки от атак оцениваются в десятки миллиардов гривен.

Последствия удара по "Авроре" / Фото: Белогородская территориальная община

По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, в результате российских ударов было уничтожено около 90% логистической инфраструктуры, обеспечивающей торговые сети продовольствием.

"Это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет организована мобильная логистика, как говорится, "на колесах", а также другие варианты оперативных поставок. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет", - отметил министр во время брифинга, передает "Суспильне".

Удар по складу в Киевской области / Фото: ГСЧС Киевской области

В некоторых супермаркетах из-за перебоев с поставками уже появляются пустые полки. Это провоцирует панические настроения в соцсетях и заставляет часть покупателей скупать продукты длительного хранения - крупы, макароны, сахар и другие товары.

В то же время в Министерстве аграрной политики призывают не паниковать. По словам Высоцкого, Украина располагает значительными запасами продовольствия, а около 70–80 % большинства видов продуктов, произведенных в стране, потребляется внутри государства. Остальная продукция идет на экспорт.

В то же время российские удары могут сказаться на стоимости продуктов. По оценке министра, на макроуровне подорожание из-за этих факторов может составить около 2,5%.

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О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года. С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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