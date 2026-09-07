Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине

Руслана Заклинская
7 сентября 2026, 13:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Киеве уже формируют запасы продуктов и питьевой воды, а бизнес перестраивает цепочки поставок.
РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине
Пустые полки, очереди и ограничения в супермаркетах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, threads.com/@_bogdan_holovachuk_

О чем идет речь в материале:

  • Как российские удары по складам и логистике влияют на магазины
  • Будет ли в Украине дефицит продуктов
  • Что купить и стоит ли делать большие запасы продуктов

Российские удары по складам, распределительным центрам и логистической инфраструктуре в Украине уже сказываются на работе торговых сетей. В некоторых местах возникают перебои с поставками отдельных товаров, на полках появляются пустые места, а в магазинах наблюдается ажиотаж и большие очереди.

Главред выяснил, чего ожидать украинцам в ближайшее время, какие продукты наиболее уязвимы, стоит ли делать запасы и насколько могут вырасти цены.

видео дня

В Киеве уже формируют запасы продуктов

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в Киеве начали формировать запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В столице заранее готовятся к возможным трудностям осенью и зимой.

Резервы будут включать не только продукты питания, но и питьевую воду, которую смогут использовать в случае внезапных перебоев с электроснабжением. В КГГА отметили, что в первую очередь помощь планируют направлять малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Созданные запасы планируется использовать:

  • в пунктах устойчивости во время длительных отключений электроэнергии;
  • для оказания помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
  • для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в интервью DOU заявил, что зима в Украине может быть сложной из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, однако массового дефицита продуктов питания и топлива не ожидается. Украинцам советуют заранее позаботиться об альтернативных источниках электроэнергии.

По словам Бескрестнова, украинцам не стоит опасаться голода или тотального дефицита товаров. Он пояснил, что украинский рынок тесно связан с европейским, поэтому в случае нехватки той или иной продукции её можно будет завезти из стран Европы.

"Зима будет тяжелой, но не в плане еды или топлива. С этим все будет в порядке, голода не будет. Люди сейчас массово скупают товары, поддаваясь панике, но наш рынок тесно связан с Европой. Если не хватит какого-то товара, Европа нас им завалит. Да, могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если Россия разрушит какое-то конкретное производство. Но тотального дефицита не будет. А вот удары по энергетике - будут", - пояснил Бескрестнов.

Что стоит приобрести к зиме

Бескрестнов советует не откладывать подготовку к возможным длительным отключениям электроэнергии. В частности, он призвал заранее приобрести генераторы, павербанки и аналоги EcoFlow, пока цены на них не выросли.

По его словам, часть такого оборудования можно заказать из Китая и дождаться доставки, не покупая его в последний момент. Тем, у кого есть финансовая возможность, рекомендуют рассмотреть гибридные инверторы с аккумуляторами.

Также Бескрестнов рекомендует иметь небольшой запас топлива. Он отметил, что топлива в Украине должно хватить.

"Топливо у нас будет - вопрос лишь в том первом дне, когда все одновременно поедут за покупками. Поэтому пусть будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров", - рекомендует эксперт.

Почему в McDonald’s исчезли некоторые позиции меню

В ресторанах сети McDonald’s в Украине некоторые позиции меню могут быть временно недоступны. Причиной стали задержки с поставками продукции из-за частых и длительных воздушных тревог.

"Из-за задержек с поставками, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", - отметили в McDonald’s в ответе на запрос Forbes Ukraine.

В то же время сеть работает совместно с логистическим партнером, чтобы стабилизировать поставки продукции в рестораны.

В компании также подчеркнули, что перебои не связывают напрямую с повреждением конкретных складов или логистических центров. Основной причиной называют именно задержки поставок, вызванные длительными воздушными тревогами.

Информация о недоступности отдельных позиций начала распространяться в соцсетях на фоне российских ударов по складам и логистическим центрам. В частности, пользователи сообщали об отсутствии части ассортимента в ресторанах в Гатном под Киевом и в Киеве.

Какова ситуация в супермаркетах

В Киеве и Одессе в магазинах сети "Метро" образовались большие очереди. В соцсетях распространяются видео, на которых видно значительное количество людей в торговых залах и у касс.

На опубликованных видео можно увидеть длинные очереди покупателей в магазинах "Метро" в Киеве и Одессе. Люди скупают продукты и товары первой необходимости.

Ситуация возникла на фоне сообщений о перебоях с отдельными товарами в украинских супермаркетах.

Ограничения на продукты в АТБ
Ограничения на продукты в АТБ / Фото: скриншот из Threads

Ранее сеть"АТБ" объявила о временных ограничениях на продажу некоторых категорий товаров в одном чеке. Покупателям разрешается приобретать не более шести единиц или шести килограммов товара на одного человека. В компании при этом подчеркнули, что дефицита продукции нет.

После этого в соцсетях начали появляться сообщения об ажиотаже в магазинах. В частности, во Львове пользователи публиковали фото и видео с пустыми местами на полках, где обычно стоит мука.

  • Ограничения на продукты в АТБ
    Ограничения на продукты в АТБ Фото: скриншот из Threads
  • Ограничения на продукты в АТБ
    Ограничения на продукты в АТБ Фото: скриншот из Threads
  • Комментарии пользователей
    Комментарии пользователей Фото: скриншот из Threads
  • Комментарии пользователей
    Комментарии пользователей Фото: скриншот из Threads
  • Ограничения на продукты в АТБ
    Ограничения на продукты в АТБ Фото: скриншот из Threads
  • Ограничения на продукты в АТБ
    Ограничения на продукты в АТБ Фото: скриншот из Threads

Порастут ли цены на продукты

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире"Новости.LIVE" сообщил, что в ближайшее время в Украине стоимость товаров может вырасти на 10–15%. Одной из главных причин станет подорожание логистики, поскольку транспортные расходы могут увеличиться на 30–40%.

Ограничения на продукты в АТБ
Ограничения на продукты в АТБ / Фото: скриншот из Threads

По словам Куща, существенный рост расходов на перевозку неизбежно отразится на конечной стоимости продукции. Поскольку логистика занимает значительную долю в себестоимости многих товаров, дополнительные расходы в конечном итоге будут перекладываться на потребителя.

Эксперт отметил, что в условиях перестройки транспортных коридоров бизнес вынужден искать новые маршруты и способы доставки продукции, что также влияет на расходы. В то же время, по его словам, ситуация не приведет к продовольственному кризису.

"Дефицит товаров будет эпизодическим, ситуативным, голода не будет. Товары будут появляться, будут находиться новые транспортные коридоры, логистика будет двигаться в сторону децентрализации", - пояснил Кущ.

Стоит ли скупать продукты

Экономист призвал украинцев не поддаваться панике и не скупать продукты в больших объемах из-за ожидаемого подорожания. Алексей Кущ считает, что создание масштабных домашних запасов ради экономии нескольких десятков гривен в будущем не имеет особого смысла.

"Если сейчас нести домой эти мешки с мукой, чтобы сэкономить 10–15 гривен в будущем или 20 гривен, - это ваш личный выбор", - сказал Кущ.

По его словам, крупные закупки могут иметь смысл прежде всего для людей, которые используют значительные объемы продуктов в профессиональной деятельности, в частности занимаются выпечкой или имеют собственный бизнес.

При этом аналитик отметил, что отдельные перебои с товарами возможны, однако они будут носить временный и локальный характер. Рынок, по его оценке, продолжит адаптироваться к новым условиям поставок.

Какие продукты могут исчезать с полок из-за ударов РФ

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в интервью"Главкому" рассказал, что из-за российских ударов по продовольственным складам больше всего пострадали категории продуктов с коротким сроком годности и те, которые требуют непрерывного соблюдения холодовой цепи.

По его словам, в настоящее время наибольшие трудности с поставками могут возникать с такими категориями:

  • молочные продукты;
  • свежим мясом и рыбой;
  • охлажденными товарами;
  • овощами и фруктами.

Особенно сложно перестраивать логистику поставщикам, которые имеют только одну производственную площадку или основной склад. Дополнительные трудности возникают и у компаний с длительным циклом повторного импорта.

Российские удары по предприятиям, складам и распределительным центрам могут приводить к сокращению ассортимента отдельных товаров. Однако, по словам главы Ассоциации ритейлеров, пока нет оснований говорить о дефиците целых категорий продуктов. Наиболее уязвимыми остаются конкретные товары и бренды, производство или значительные запасы которых сосредоточены в одном месте.

Ограничения на продукты в АТБ
Ограничения на продукты в АТБ / Фото: скриншот из Threads

Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСД Иван Ус в комментарии "Фактам" ICTV заявил, что украинский рынок имеет достаточный запас продовольствия.

"Украина продуктами питания обеспечена очень хорошо", - подчеркнул экономист.

По его словам, отдельные перебои возможны прежде всего с товарами, требующими специальных условий хранения, в частности определенного температурного режима. Также задержки могут возникать с импортной продукцией. Однако, по мнению Уса, это не означает критического дефицита.

Что будет с лекарствами

Несколько сложнее Иван Ус считает ситуацию с медикаментами, особенно с импортными препаратами. В то же время украинские лекарства производятся внутри страны, поэтому этот сегмент не так сильно зависит от международной логистики.

Импортные препараты поступают в Украину, в частности, через Румынию и Польшу. Таким образом, украинский рынок не зависит от одного маршрута, перекрытие которого могло бы полностью остановить поставки.

"С лекарствами риск выше, но не скажу, что он абсолютный", - пояснил Ус.

Что говорят в Министерстве аграрной политики

С начала августа российские войска начали активно атаковать крупные распределительные центры и склады украинских торговых сетей. Под ударами оказалась инфраструктура Fozzy Group, "Форы", VARUS, NOVUS, АТБ, "Эпицентра" и других компаний. Общие убытки от атак оцениваются в десятки миллиардов гривен.

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине
Последствия удара по "Авроре" / Фото: Белогородская территориальная община

По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, в результате российских ударов было уничтожено около 90% логистической инфраструктуры, обеспечивающей торговые сети продовольствием.

"Это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет организована мобильная логистика, как говорится, "на колесах", а также другие варианты оперативных поставок. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет", - отметил министр во время брифинга, передает "Суспильне".

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в Украине
Удар по складу в Киевской области / Фото: ГСЧС Киевской области

В некоторых супермаркетах из-за перебоев с поставками уже появляются пустые полки. Это провоцирует панические настроения в соцсетях и заставляет часть покупателей скупать продукты длительного хранения - крупы, макароны, сахар и другие товары.

В то же время в Министерстве аграрной политики призывают не паниковать. По словам Высоцкого, Украина располагает значительными запасами продовольствия, а около 70–80 % большинства видов продуктов, произведенных в стране, потребляется внутри государства. Остальная продукция идет на экспорт.

В то же время российские удары могут сказаться на стоимости продуктов. По оценке министра, на макроуровне подорожание из-за этих факторов может составить около 2,5%.

Читайте также:

О персоне: Тарас Высоцкий

Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года.

С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине продукты питания цены на продукты новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

15:06Украина
На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

14:42Украина
"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

13:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером завершились - все подробности

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Чтобы печь сохраняла тепло несколько часов: что добавить к дровам для обогрева

Чтобы печь сохраняла тепло несколько часов: что добавить к дровам для обогрева

Последние новости

15:54

Ирисы отблагодарят пышным цветением: что нужно сделать с кустами в сентябре

15:50

Дожить до 100 лет может каждый: женщина поделилась своими секретами

15:27

Стилист показала 5 осенних верхов на любую погоду: базовый гардероб 2026Видео

15:14

8 сентября - Рождество Богородицы: как отметить церковный праздник

15:12

Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
15:06

Комендантский час в Киеве будет сокращен: Кличко назвал новые временные рамки

15:02

Гороскоп Таро на завтра 8 сентября: Девам - свежий взгляд, Рыбам - отпустить

14:42

Поездки детей Меган и Гарри в школу названы "самым опасным" риском

14:42

На сколько лет у России хватит ресурсов для войны: ответ главы ГУР

Реклама
14:39

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

14:21

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

14:02

"Намеренно отказалась": Квиткова жестко высказалась об алиментах Добрынина

13:55

Яблочные блины, которые захочется готовить каждый день: быстрый рецепт на сковороде

13:52

"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

13:38

РФ бьет по складам, полки пустеют: будет ли дефицит продуктов в УкраинеФото

13:25

По 19 400 грн на отопление: кто из украинцев может получить помощь

13:07

Спрятали во время Второй мировой: что туристы нашли в заросшем лесу

12:50

Большинство людей хранит специи неправильно: простой трюк поможет сохранить аромат надолго

12:33

"Впервые с мужем": Могилевская без макияжа рассказала о первом опыте

12:25

Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

Реклама
12:20

Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем - подробности

12:13

Туи будут пышными и зелеными: какая подкормка нужна в сентябре

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 8 сентября: Лошадям - риск, Петухам - перезагрузка

11:50

РФ уже снарядила Ту-95 ракетами: когда возможен удар и какие города под угрозой

11:39

"Дальше" у меня нету: пропагандистка Симоньян заговорила о своей смерти

11:34

Нож станет острым, как бритва: как быстро заточить его домаВидео

11:23

Матрас может прослужить дольше: простая привычка защитит от провисанияВидео

11:22

Атака на Лейпциг встревожила НАТО: России готовят ответ на высшем уровне - FT

11:09

Сладкий перец по-итальянски: рецепт ароматной закуски с томатным соусом

11:04

"Не могла смотреть": звезда "Квартала" изменила лицо и объяснила причину

10:48

Гороскоп на завтра, 8 сентября: Весам — напряжение, Водолеям — отдых

10:40

Цены на один овощ резко пошли вверх: сколько придется заплатить за килограмм

10:34

О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду во время мытья пола

10:27

Три знака зодиака пройдут важное испытание: кого проверит судьба

10:21

Дроны атаковали Пермь: под угрозой оказался один из крупнейших НПЗ РФ

09:57

Людей призвали натереть окна луком: неожиданный лайфхак против грязиВидео

09:48

"Дам вам ответ": Дмитрий Комаров впервые после развода высказался о личном

09:22

Хиту 70-х спустя почти 50 лет присвоили неожиданное званиеВидео

09:11

Почему Кремль отказывается от мира: в ISW назвали план Путина касательно Украины

08:19

В Польше усилились антиукраинские настроения: Politico назвало причины

Реклама
08:11

Украину разогреет до +33 градусов: где ожидаются грозы и град

08:10

Реактивные "Шахеды" были только началом: Россия готовит следующий этап - Коваленкомнение

07:23

"Согласен с Путиным": еврокомиссар назвал истинную причину войны в Украине

06:43

РФ ударила по Запорожью дронами: под атакой оказался торговый центрФото

05:31

Легендарные соки в 3-литровых банках времен СССР: действительно ли они были натуральными

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

01:22

Земля раскрывает космическую тайну: ученые обнаружили необъяснимые сигналы

06 сентября, воскресенье
23:28

Трамп проведет переговоры с Путиным и Зеленским: СМИ узнали подробности

22:33

Дата рождения раскроет энергетического вампира: что забирает внутреннюю силу

22:29

США увеличат производство ракет для Patriot: Зеленский раскрыл сроки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять