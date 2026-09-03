Потери могут достигать миллиардов: под удар РФ попал крупнейший фармсклад Украины

В результате российской атаки на Киевщине пострадал один из ключевых объектов фармацевтической логистики.

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Россия атаковала крупнейший фармацевтический склад Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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РФ повредила фармкомплекс "Биокон" в Бориспольском районе

Комплекс является одним из крупнейших специализированных фармскладов Украины

Предварительно, ущерб от атаки может достигать миллиардов гривен

В результате российской атаки 3 сентября в Бориспольском районе Киевской области был поврежден логистический комплекс "Биокон" - один из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины. Об этом сообщает"Экономическая правда".

О повреждении складских помещений сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По информации собеседников издания на фармацевтическом рынке, речь идет именно о комплексе "Биокон".

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По их словам, в результате атаки могли быть уничтожены значительные объемы фармацевтической продукции. Предварительно, убытки могут достигать миллиардов гривен.

Отмечается, что ООО "ХФК "Биокон" специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет иностранным фармацевтическим производителям и дистрибьюторам складские помещения для хранения продукции, в частности на таможенном складе.

Как долго еще продлится "шахедный" террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. По крайней мере, до выборов (будут продолжаться атаки "шахидов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты с ночи 3 сентября массированно терроризируют Украину ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов есть погибший и пострадавшие. В Киевской области пострадали два человека, повреждены здания и автомобиль. В Хмельницкой области обломки дрона вызвали пожары, есть раненый.

Напомним, в Одессе в ночь на четверг, 3 сентября, прогремели взрывы. В результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. В результате ночной вражеской атаки пострадали 17 человек, среди них - трое детей.

Кроме того, российский беспилотник днём 2 сентября атаковал поезд №53/54 по маршруту Одесса - Днепр. Как сообщили в "Укрзализныце", вражеский БПЛА поразил поезд на одной из станций Приднепровской железной дороги.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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